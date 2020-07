$!Félix Bautista agradece que lo hayan reelegido como senador por San Juan de la Maguana

Félix Bautista, senador dos veces reelecto por San Juan de la Maguana y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), agradeció a Dios, su provincia y compañeros de partido y aliados por reconocer sus aportes al hemiciclo y a su demarcación nacional desde el año 2010 con ratificación hasta el 2024.

En su habitual columna “Planificación y Desarrollo”, reproducida en los medios digitales de su organización política, el legislador inició citando a José Martí respecto de vincular la luz, la sombra del Sol y el comportamiento agradecido de las personas.

“Es un sentimiento que se expresa por el apoyo o colaboración en el logro de un objetivo o meta alcanzada. Es simplemente valorar la generosidad de quienes han trabajado de forma desinteresada por un objetivo común: el triunfo o la victoria en un proceso electoral o en una competencia deportiva”, se cita en una reseña de la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Continúa exponiendo que desde su primera elección en el 2010 ha tenido el privilegio de recibir el apoyo de sus conciudadanos y luego en el 2016, mediando la extensión constitucional de dos años; computándose a su favor, en ambos casos más del 60% de los votos válidos emitidos.

“Para el proceso electoral del año 2020, presentamos nuevamente la candidatura al senado y superamos por tercera ocasión el 60% de los votos, obteniendo 73 mil 199 votos”, agrega.

Félix Bautista señala que esa cronología es indicativa de cómo la provincia de San Juan de la Maguana y la sociedad dominicana valora su trabajo en el Congreso Nacional y al mismo tiempo sus aportes como representante de su tierra natal.

En apretada síntesis enumeró que ha elaborado, introducido, impulsado y aprobado varios proyectos convertidos en leyes nacionales; entre las que citó la Ley No. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana; Ley No. 172-13 para la Protección Integral de los Datos Personales; Ley No. 208-14 Ley que crea el Instituto Geográfico Nacional “José Joaquín Hungría Morell”; Ley No. 136-15 que regula la Iniciativa Legislativa Popular; Ley No. 142-15 que instituye el Consejo Económico y Social; Ley No. 589-16 que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en la República Dominicana; y la Ley No. 21-18 Orgánica sobre regulación de los Estados de Excepción.

“De igual manera, cursan en el Congreso 23 proyectos de Ley, que esperamos sean aprobados a partir de la próxima legislatura, a iniciarse el 16 de agosto de 2020. Me refiero al Proyecto de Ley que crea el Instituto Dominicano de Leguminosas (INDOLEGUMINOSAS); Ley que crea el Sistema de Apoyo Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; Ley Orgánica de la Administración Local; Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo; Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación de la República Dominicana; Ley que Regula el Sistema Estadístico Nacional; Ley de Estímulo a la Inversión, Desarrollo e Innovación Tecnológicos; Ley que Regula las Cooperativas en República Dominicana; Ley de Comercio Marítimo; Ley de Participación Igualitaria entre Hombres y Mujeres en la Administración Pública y Poderes del Estado”, subrayó.

El senador por San Juan y miembro del Comité Central del PLD también citó la Ley que regula el Indulto; Ley mediante la cual se Crea el Instituto Superior de Formación Electoral y del Estado Civil (ISFEEC); Ley Orgánica de Libertad de Reunión; Ley Orgánica sobre Expropiación de Bienes Inmuebles por Declaratoria de Utilidad Pública; Ley sobre Registro y Mantenimiento de Infraestructuras Públicas; Ley mediante el cual se crea el Fondo Nacional para la Atención Solidaria en Salud (FONASS) y la Ley Orgánica sobre Derechos de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social, que regula el Referendo aprobatorio constitucional, Referendo ordinario, Plebiscito nacional, las Vistas públicas, el Derecho de petición, las Consultas populares, las Veedurías ciudadanas, las Comisiones de auditoría social; los Observatorios; la Demanda en rendición de cuentas y Denuncia de faltas.

Como muestra de su labor de representación en el Senado de la República, Félix Bautista expone que solo hay que visitar la provincia San Juan, para observar el cambio que se aprecia en sus infraestructuras.

“Por todo lo anterior, agradezco, primero a Dios la oportunidad de servirle a mi provincia y al país; a los dirigentes del partido por su apoyo y colaboración, en especial a Lucía Media por su apoyo sincero, y a los Electores por su confianza. Soy de los que siempre ven la luz y no las manchas que deja el sol. Soy agradecido. Gracias San Juan por el apoyo”, concluye el artículo, titulado “Agradecimiento”.