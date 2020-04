$!Félix Cabrera califica como pérdida insustituible para Salcedo y la diáspora la muerte de Canaán por coronavirus

Con voz entrecortada y compungido, Félix Cabrera, prestigioso empresario artístico y de restaurantes, calificó como insustituible para la ciudad de Salcedo y la diáspora dominicana en Nueva York la muerte a causa del coronavirus del empresario y candidato a diputado del PLD, Charlie Canaán, quien falleció ayer lunes a causa de la pandemia.

Cabrera resaltò la trayectoria y los aportes del fallecido Canaán a la provincia Hermanas Mirabal y a la comunidad criolla en los Estados Unidos.

Canaán era el presidente de la mudancera Salcedo Cargo Express, empresa que siempre puso a disposición de las víctimas de tragedias y fenómenos naturales, enviando las ayudas a la República Dominicana sin costo.

Cabrera, también nativo de Salcedo y que aspiró a la senaduría por el PLD en las primarias del 6 de octubre 2019, dijo que se mantuvo haciendo campaña junto a Canaán con quien también lo unía una estrecha amistad por décadas como compueblanos, amigos y empresarios.

“Estuvimos un año haciendo campaña juntos, yo, para la senaduría y él para diputado”, añadió Cabrera.

“Cuando me desperté esta mañana (ayer lunes), lo primero que vi fue la foto que me mandó mi hermano, diciéndome que Charlie había fallecido. Sentí que fue el día más triste y oscuro de mi vida, porque me dolió tanto, que se me cayó el ánimo y todavía no me he recuperado hasta ahora”, relató Cabrera.

“Además de ser un gran empresario, Charlie le daba un gran servicio a nuestra comunidad en Estados Unidos y a la provincia Hermanas Mirabal, a través de su compañía Salcedo Cargos Express. Fue un gran amigo”, describió.