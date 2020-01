$!Felucho dice que si Leonel vuelve al PLD no sería como presidente

De Leonel Fernández, expresidente de la República, retornar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización que abandonó, no podría hacerlo como presidente, cargo que obstentaba cuando renunció.

El planteamiento es de Félix Jiménez (Felucho), quien no obstante, dijo que el político sería recibido como miembro del Comité Político, órgano del cual forma parte él y otras 34 personas. Jiménez habló sobre el tema al ser entrevistado en el programa Edición Nocturna, que se transmite por CDN, canal 37 y que es conducido por los periodistas Miguel Guerrero y Héctor Marte.

Fernández renunció al PLD en octubre de 2019 luego del proceso interno que hizo el partido (primarias) para escoger a su candidato presidencial. En la ocasión dijo que había sido objeto de un fraude en contubernio con la Junta Central Electoral (JCE).

Felucho, actual presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), dijo que Fernández tendría que ser recibido en el Comité Político debido a la importancia que tiene “ese compañero destacado”, ya que fue presidente de la República, por lo que, entiende, que no podría retornar como un miembro más.

“Yo no descarto, dije que él (Leonel) pueda regresar y que muchos de esos dirigentes regresen, ahora tú me preguntas qué bajo qué condiciones? Bueno, yo no soy el Comité Político, yo no soy el vocero del PLD, yo no soy el secretario del partido, no soy el presidente ni secretario general del partido, yo soy un miembro del Comité Político del partido que notoriamente me he distinguido en expresar mis propios opiniones (... ) es que si él quiere volver, yo pienso que al partido le convendría al partido abrirle las puertas, no a él, a todos ellos”, acotó.

Cuando se le insistió sobre si ocuparía de nuevo la presidencia del PLD, Felucho dijo categoricamente que no. Que esa silla era de Temístocles Montás, pero que podría ser parte del Comité Político.