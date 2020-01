$!Felucho Jiménez alaba la integración de Margarita Cedeño: “Yo nunca he tenido problemas con Margó”

El miembro del Comité Político y de la denominada “OTAN” del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix Jiménez (Felucho) señaló que la integración de Margarita es un paso de avance para la candidatura de Gonzalo Castillo, muy importante porque siempre ha reconocido que tiene un peso y personalidad bien valorada.

“Contrario a lo que mucha gente piensa yo nunca he tenido problemas con Margó (Margarita)”, enfatizó Jiménez entrevistado en Hoy Mismo.

“Eso yo no creo que sea posible, es más y hasta eso ni lo descarto totalmente (el regreso de Leonel), aunque no se ahora no lo descarto”, insistió.

“Gonzalo necesita ahora lo que en su momento en el año 2012 necesitó Danilo, no hay ninguna duda de que cuando se integró Leonel Fernández y Margarita se abrieron tres frentes”, expresó.