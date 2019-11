$!Felucho Jiménez con nuevos ataques a Félix Bautista: “¿Por qué no me demanda?”

Las acusaciones de Félix “Felucho” Jiménez al senador de San Juan, Félix Bautista, pican y se extienden. El presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo: “La pregunta es: ¿por qué no me demanda?” sobre la respuesta que Bautista dio en Twitter.

“Yo estaría feliz en demostrar que pasó de pega afiches sin un peso en el bolsillo a multimillonario”, dijo Jiménez, “solo después de haber sido funcionario”.

Félix Jiménez arrancó la mañana de este lunes alegando en el programa Hoy Mismo que “Félix Bautista debería estar preso” y lo consideró un remanente de Leonel Fernández, que “debió irse junto con él” del PLD.

Jiménez argumentó que Bautista está agachado dentro del PLD, pero su suerte debería ser la misma que la de otros leonelistas que se fueron.

Por otro lado, Félix Bautista tomó el Twitter y respondió: “Felucho, en su nuevo rol de fiscal, juez y policía, se ha convertido en un manipulador, irrespetuoso y deslenguado. Si tiene alguna prueba en mi contra, que la presente y la debatimos en el escenario que él decida”.

“Todas las acusaciones en mi contra han sido ampliamente debatidas en la justicia y me han declarado inocente. Siempre he defendido mi honor e integridad personal con mucha valentía y determinación, en todos los escenarios en los que he sido citado”, declaró Bautista en un segundo tuit.

Félix Bautista venció a Lucía Medina, hermana del presidente Danilo Medina, en las primarias por la candidatura a senador de San Juan durante el pasado proceso por un estrecho margen.

Danilo Medina declaró en un discurso que a esos candidatos (leonelistas) que pretenden ganar sus candidaturas para luego irse del partido les advierte que “no ganarán”.