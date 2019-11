Felucho Jiménez: “Félix Bautista debe estar preso”; Félix: "Felucho es un deslenguado"

Jiménez, en declaraciones expresadas en el programa Hoy Mismo, argumentó que Félix Bautista “se agachó” y debió irse del PLD cuando Leonel Fernández se fue del partido.

Por otro lado, Félix Bautista tomó el Twitter y respondió: “Felucho, en su nuevo rol de fiscal, juez y policía, se ha convertido en un manipulador, irrespetuoso y deslenguado. Si tiene alguna prueba en mi contra, que la presente y la debatimos en el escenario que él decida”.

“Todas las acusaciones en mi contra han sido ampliamente debatidas en la justicia y me han declarado inocente. Siempre he defendido mi honor e integridad personal con mucha valentía y determinación, en todos los escenarios en los que he sido citado”, declaró Bautista en un segundo tuit.

Félix Bautista venció a Lucía Medina, hermana del presidente Danilo Medina, en las primarias por la candidatura a senador de San Juan durante el pasado proceso por un estrecho margen.

Danilo Medina declaró en un discurso que a esas candidatos (leonelistas) que pretenden ganar sus candidaturas para luego irse del partido les advierte que “no ganarán”.