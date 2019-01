$!Fernández y Luis Abinader lideran otra encuesta

La firma Contacto Directo realizó una encuesta del 9 al 13 de enero en la que el expresidente Leonel Fernández y el aspirante presidencial Luis Abinader lideran las preferencias para las elecciones del 2020.

El estudio coloca a Fernández con 24.32%, Abinader con 18.67%, Ramfis Trujillo 11.83% y el aspirante presidencial peledeísta Francisco Domínguez Brito obtuvo un 8.70%.

El expresidente Hipólito Mejía alcanzó un 7.11%, Karim Abu Nab’a un 2.72%, Reinaldo Pared Pérez 1.73%, Andrés Navarro 1.40%, Víctor -Ito Bisonó 0.86%, Carlos Amarante 0.73%, Juan Hubieres 0.20%, otro 4.72%, no sabe o no contesta 13.29%, no votaría 3.72%. Fueron encuestadas 1,503 personas, 51.40% mujeres y 48.60% hombres.

El estudio tiene un nivel de confianza de un 98% con un error muestral de un 3%.

El PLD alcanzó el 38% de las simpatías, el PRM 17%, PRD 7%, PRSC 3%, ninguno 32% y otro un 3%.

Un 68.93% de los encuestados consideró que un político puede ser honesto y ganar la Presidencia de la República.