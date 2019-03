Firma encuestadora favorece a Leonel Fernández sobre Luis Abinader

La firma encuestadora ASISA Research Group sostiene, en su encuesta publicada este 26 de marzo, que el expresidente Leonel Fernández y aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuenta con un 47% de aceptación electoral ante un 39% de Luis Abinader, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La empresa informó que en los escenarios hipotéticos donde se seleccionan las dos figuras con mayor porcentaje en sus respectivas organizaciones políticas – PLD y PRM– para presentarse en el 2020, siguen siendo Leonel Fernández por el PLD y Luis Abinader por el PRM.

Un 6% expresa que no votaría por ninguno de ellos y el 5% se abstiene de contestar.

Asisa indicó que la encuesta fue realizada entre el 15 y el 17 de marzo del 2019, con una muestra de 1,205 electores dominicanos en las principales provincias del país distribuidas a nivel regional de acuerdo a su densidad poblacional para lo que “indagó de manera espontánea, abierta y sin listado”, por cual candidato votarían para la Presidencia de la República 2020, si pudieran elegir los candidatos en sus primarias o congresos internos.

En el caso del PRM, solo los que se declaran miembros de ese partido, habiendo decidido este por elecciones internas cerradas, mencionan a Luis Abinader como el

favorito con una intención de voto del 79%, le sigue Hipólito Mejía con un 15%, Carolina Mejía con un 4% y David Collado un 2%.

Al analizar las elecciones internas del PLD, habiendo sido adoptadas la modalidad de primarias abiertas, se analizaron solo los datos de los encuestados que expresaban

intención de votar en dichas primarias.

Los resultados indican que la mayoría (56%) de la población tiene la intención de votar en dichas primarias. Un 20% adicional expresa que no es probable pero no lo descarta. Solo un 24% afirma que no votaría en unas primarias del PLD.

Al considerar solo los encuestados que afirman considerarían votar en las primarias del PLD, Leonel Fernández alcanza el 36% de la intención de voto, seguido por Danilo Medina, 29% y Margarita Cedeño el 14%. Abel Martínez, con un 2%; los restantes candidatos con un 1% cada uno: Reynaldo Pared Pérez, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro, Temístocles Montás y Carlos Amarante Baret, existiendo aun un 22% que se abstiene de contestar.

Cabe destacarse el bajo conocimiento que tiene la población sobre la celebración y dinámica de las primarias abiertas que han adoptado algunos partidos como modalidad para elegir a sus candidatos.

El 54% afirma que conoce poco o nada del tema relativo a la celebración de estas primarias, un 33% afirma tener algo de conocimiento y solo un 13% dice tener mucho conocimiento sobre el tema.

Se mantiene la tendencia de una percepción negativa sobre la dirección que ha tomado el país.

El 54% del electorado considera que el país va en dirección equivocada, mientras que un 42 % opina que va en dirección correcta. El restante 6% no contestó. La percepción equivocada es más intensa en el Este del país (78%) seguida del Gran Santo Domingo (62%).

La presente medición coloca de nuevo la corrupción (36%) como el principal problema del país, al que le sigue la inseguridad ciudadana (17%), el desempleo (12%), el alto costo de productos y artículos de primera necesidad (5%) y el control de la inmigración Haitiana (5%).

Cuando se pregunta el problema que más afecta, a nivel personal, los ciudadanos encuestados expresan, casi en igual magnitud, la delincuencia y/o falta de seguridad ciudadana (21%). Seguido por el alto costo de la vida (22%) y el desempleo (17%). En este sentido, la corrupción ocupa el cuarto lugar un 9%.

Evaluación Gobierno actual

En la presente medición, la evaluación de la forma en que se está conduciendo el gobierno se torna negativa, alcanzando 44% de aprobación frente a un 54% de desaprobación. Es más negativa en el Gran Santo Domingo y el Este (59% y 57%, respectivamente); más positiva en el Sur, donde se invierte la valoración, logrando un 52% de aprobación.

El mandatario actual, es valorado positivamente. Al pedírsele a los entrevistados que expresen su opinión, favorable o desfavorable, el balance es positivo con un 42% expresando des favorabilidad y un 56% una opinión favorable. La simpatía comparativa, sin bien ha disminuido, en una escala del 1 al 10, alcanza un promedio de 4.5, lo cual se considera aceptable.

La encuesta ASISA, indaga además sobre los aspectos más positivos y menos positivos relativos el actual gobierno. Se mantiene la tendencia de que la mayoría de los Ciudadanos entrevistados consideran que el mayor logro del actual gobierno ha sido en el Sector Educación (59%). A este logro le sigue el desarrollo del Sistema 911 (18%), las visitas sorpresas (9% %) y la construcción de obras en general (5%).

Dentro de los principales aspectos negativos mencionados del actual gobierno de Danilo Medina, se menciona la corrupción en el gobierno (26%), seguido por la percepción de funcionarios ineficientes que permanecen en sus cargos (20%); descontrol del costo de la canasta familiar (13%), el descontrol en la delincuencia (10%) y el manejo de la política migratoria (9%).

En la encuesta ASISA de marzo 2019, se registra de nuevo una disminución de las personas que se declaran como simpatizantes de partidos y un aumento de las expresiones de independencia frente a los partidos (55% simpatizantes y 30% independientes). La membresía permanece reportada en un 15%.

El PLD sigue siendo el partido político que aventaja a los demás en los indicadores de valor; con el que sienten más simpatía o tienden a estar más de acuerdo (55%).

De igual manera, el PLD tiene más posibilidad de ganar las próximas elecciones del 2020 (63%) y es el partido preferido en términos de voto partidista; independientemente de sus simpatías por candidatos específicos (55%).

El PRM sigue la tendencia de ser el partido de oposición mayoritario; con una simpatía partidista de un 27%, la percepción de posibilidad de ganar las próximas elecciones del 2020 de un 24% y voto partidista de un 29%.

A estos le siguen; el PRD con un 6% respectivamente de simpatía partidista y voto partidista, mientras que el PRSC sigue disminuido en todos los indicadores con menos de un 1.5%.

Sobre modificación xonstitucional

La resistencia a una nueva modificación constitucional se nota en aumento en esta medición de marzo 2019. El 78% de los entrevistados considera que la Constitución actual no permite que el actual presidente se postule como candidato en el 2020.

Sobre la modificación de la Constitución para permitir una postulación, el 73% de los ciudadanos entrevistados afirma que no debe ser modificada para permitir que el actual presidente se presente de nuevo como candidato, mientras que solo el 23% considera que debe hacerlo; un 4% se abstuvo de contestar.

La mayoría de los entrevistados (69%) expresa que sería negativo para el país si Danilo Medina tiene que modificar la Constitución para presentarse como candidato en el 2020.

Se utilizó la técnica de encuestas presenciales en hogares (cara a cara) y un método de muestreo desarrollado por Asisa: “Muestreo poli-etápico ultra disperso” con un margen de error +/- 3.0% y nivel de confianza de 95%. A nivel del hogar se reproduce de manera representativa el universo de votantes en edad, género y zona de residencia.

El método de muestreo probabilístico ultra-disperso permite disminuir el error por variabilidad, realizando un máximo de cinco encuestas en cada punto de muestreo, lo que redunda en mayor confianza en los resultados al tener una mayor representatividad geográfica.

Los datos se dieron a conocer en una rueda de prensa en el Hotel Holiday Inn del Distrito Nacional.