$!Fiscal del Distrito sale en defensa de Jean Alain y se la comen en las redes

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, salió la noche de este martes en defensa del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, tras los fuertes cuestionamientos que ha recibido el funcionario luego de la forma en que trató a la magistrada Miriam Germán Brito durante las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En uno de los dos tuits que colgó en su cuenta de Twitter @RosalbaRamos, la funcionaria expresa que el compromiso con la verdad del procurador está demostrado y destacó lo bueno que es para el país que “existan hombres valientes” como el procurador general, “dispuestos a ser criticados por asumir su rol con respeto”.

“El compromiso de @JeanARodriguezS con la verdad está demostrado. Qué bueno que existen hombres valientes dispuestos a ser criticados por asumir su rol con respeto. No es cómo se comienza una carrera es cómo se termina”, es uno de los mensajes. El otro dice: “Toda verdad pasa por tres etapas antes de ser reconocida. En la primera es ridiculizada. En la segunda genera una violenta oposición. En la tercera resulta aceptada como si fuera algo evidente. Arthur Schopenhauer”.

Ramos se refiere a los ataques que recibe Rodríguez luego de que ayer lunes leyera, en su calidad de miembro del CNM, tres cartas “anónimas”, las cuales hacen cuestionamientos a la integridad de la magistrada de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En una parte del texto, dice que Germán ha sostenido encuentros con uno de los enjuiciados por el caso Odebrecht. También se hace mención a una supuesta villa de lujo de su propiedad y se menciona a un hijo especial que tiene la jueza.

Desde ayer, la conducta del procurador está siendo cuestionada y este martes varias entidades y personalidades han pedido que sea despedido del cargo, entre ellos la exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch. La actual vicepresidenta, Margarita Cedeño de Fernández, también externó su “inconformidad” con la conducta de Rodríguez hacia la magistrada y planteó que fue maltratada.

Reacciones al tuit

Luego de que la fiscal publicó sus mensajes, recibió varias críticas de parte de usuarios. En algunas de ellas les decían que muchas veces mantener el silencio era mejor y otra persona le preguntó si ella era mujer. También obtuvo varias muestras de apoyo con “me gusta”.

A continuación, algunos de los mensajes

Thelmo Lozano‏ @LozanoThelmo

“@Fiscalia_DN por casualidad y no se me ponga guapa, USTED ES MUJER?”

Enmanuel Sanchez‏ @enmanuelso

“A veces es mejor no opinar para no ensuciarse del lodo ajeno, recuerde que no todos son hipermeables como el legistador aquel”

Nicolás Solano Aristy‏ @nsolanoaristy

“Ya lo dañó la joven fiscal!”

Ennio Terrero‏ @EnnioTerrero

“Como Fiscal usted sabe cuál es el procedimiento. Incluso si ese espionaje fue con orden de un juez. Si piensa que es correcto, estamos mal. La justicia está en manos de personas capaces de buscar venganza a su ignorancia. Ya pasó con el juez Vargas”

Omar‏ @Omar22rodriguez

“Muy lamentable ver persona como usted apoyar a un irrespetuoso y violentando lo reglamento CNM, pero la sociedad es más grande que usted y ese irrespetuoso, la sociedad le pasará balance a ustedes”.

Willis R.Genao @wrgenao

“En respuesta a @RosalbaRamos_ @JeanARodriguezS. La verdad es que si esa es su opinión y da como bueno y válido que se violen los procedimientos establecidos, nos embromamos con J. Veo lo que va a pasar en esa fiscalia....”