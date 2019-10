$!Flavio Darío expresa que no ha visto evidencia de fraude en primarias del PLD

“Siempre es posible que cualquier persona, organismo o institución, y en este caso en el ámbito electoral, tenga algún reclamo, pero eso debe darse en el marco de las instituciones, en el marco de los procedimientos y esperar una respuesta. Pero el país debe seguir hacia delante en paz, orden y en buena convivencia, ya que hay que preservar la tranquilidad del país”, añadió.

El jurista expresó: “A mí no me corresponde decirlo, es a la Junta, pero evidencia de fraude no lo he visto y siempre que hay un fraude algo queda que te llama la atención”, sostuvo Espinal.

Entiende que si hay un planteamiento o reclamo por parte del equipo político de Leonel Fernández debe ser apoderado el órgano correspondiente, que en este caso es la JCE, cuyo presidente Julio César Castaño Guzmán, dijo que está abierto para recibir cualquier tipo de denuncia.

Espinal cree que la estabilidad política, institucional y económica que ha construido el país debe preservarse por encima de todo y que este diferendo en torno a las primarias abiertas del PLD, no debe impactar la economía dominicana porque la vida institucional y la sociedad en general debe fluir y continuar con su curso normal.