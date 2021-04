$!FP califica de “vulgar mentira” se negociara apoyar nueva Cámara de Cuentas por el Defensor de Pueblo

Afirmó que lo que ocurrió en el Senado con la escogencia de la Cámara de Cuentas es lo que sucede a diario en la Cámara de Diputados.

“En el Congreso se concerta. En el Congreso se buscan acuerdos, en el Congreso se busca consenso. No conocía la palabra negociación porque en el gobierno dominicano, en el Congreso Nacional, permanentemente viven buscando apoyo para poder pasar tal o cual proyecto de conveniencia para el gobierno. Porque a veces no tienen los votos y eso no es negociar a cambio de nada. Eso es simplemente interactuar para buscar la aprobación de un proyecto”, expresó.

Sin embargo, afirmó que si el senador por la provincia Santo Domingo está acostumbrado a negociar “que siga negociando donde él negociaba”.

Aseguró que la Fuerza del Pueblo no está negociando con nada sino que ha actuado fundamentados en lo que manda la Constitución y las leyes y que no caerán en las “marañas propias del gobierno... inclusive a veces utilizando hasta las malas artes”.

Afirmó que “el compañero Henry Merán está aspirando legítimamente a la posición de Defensoría del Pueblo” y que eso no es un asunto de negociación sino una aspiración que se ha hecho siempre con transparencia, de “cara a la luz”.

“Aquí no hay ninguna negociación por debajo”, recalcó.

Precisó que lo que la Carta Magna establece que al momento de ser designado al cargo de defensor del Pueblo cesen en sus militancias partidarias.

“¿Acaso ser político es un delito en este país?”, se preguntó Maldonado.