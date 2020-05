$!Francisco Domínguez Brito: “Las elecciones del 5 de julio son impostergables”

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, señaló que en el día de hoy resultan “impostergables” las elecciones programadas por la Junta Central Electoral (JCE) para el 5 de julio próximo, en las que se escogerán al presidente de la República y a los senadores y diputados.

“Habrá que tomar todas las medidas para garantizar el respeto a los protocolos de la JCE sobre distanciamiento, higiene y control, a los fines de que no se produzcan tumultos y aglomeraciones y que el proceso de votación se haga sin riesgos para la salud”, expresó el exprecandidato presidencial.

Domínguez Brito indicó que el pueblo dominicano tiene la madurez suficiente para participar en el proceso electoral cumpliendo con las normas establecidas, a los fines de que se pueda evitar la propagación del coronavirus.

“Lo grave de postergar las elecciones es que generaría una crisis política a nivel nacional, que a la vez se traduciría en una crisis institucional y económica que puede poner en peligro seriamente el futuro inmediato de la República Dominicana. Por eso exhorto que, aquellos sectores que proponen esta postergación, que han llegado al extremo de presentar instancias ante el Tribunal Constitucional, a que reconsideren porque estas propuestas generan niveles de incertidumbre a los sectores sociales”, indicó el exsenador por Santiago.

Domínguez Brito señaló que la Constitución de la República Dominicana no prevé una alternativa ante un vacío de poder que se pueda presentar. ”Si no se celebran elecciones el día 5 de julio, nos encontraríamos no solo sin presidente, sino además sin un Congreso, los dos poderes del Estado quedarían acéfalos, implicando esto un serio peligro a la institucionalidad de la República Dominicana”, planteó en una nota de prensa.