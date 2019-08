$!Francisco Javier presenta a Gonzalo como ejemplo de lealtad y afirma hace falta respeto en el PLD

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana Francisco Javier García tuvo un extensa intervención este sábado en la reunión del Comité Central, en la que presentó las aspiraciones de Gonzalo Castillo a la presidencia de la República, y en la que también afirmó que hace falta respeto en la organización.

García dijo que la principal condición del actual ministro de Obras Públicas es la lealtad. “La lealtad no es una virtud que se puede aplicar un día sí y un día no, la lealtad. La lealtad es un hábito, por eso se dice que los seres humanos que tienen lealtad miran al cielo con humildad y los que no tienen lealtad, miran con soberbia”, afirmó.

El exjefe de campaña del expresidente Leonel Fernández y del actual presidente Danilo Medina, sostuvo que otras virtudes de Castillo es que es enfocado y respetuoso.

“La tercer virtud, para concluir con mis palabras, es algo que en el Partido de la Liberación Dominicana ha estado bastante ausente en los últimos meses, en las últimas semanas y yo considero que hasta el día de hoy, el respeto... el respeto es una virtud importante, porque nunca lo he visto criticar a nadie por criticar, nunca he visto que anida la envidia y nunca lo he visto envuelto en chismes y ni pasquines que buscan descalificar al contrario”.

El también ministro de Turismo consideró que el PLD como partido debe “sentirse orgulloso de tener una pléyade de aspirantes a la presidencia como la que tenemos hoy”.

Este sábado, el Comité Central del partido gobernante aprobó las precandidaturas de 11 aspirantes a la presidencia, los que competirán en las primarias abiertas del próximo 6 de octubre.

Además de Castillo, aspiran Leonel Fernández, Reinaldo Pared Pérez, Francisco Domínguez, Carlos Amarante, Andrés Navarro, Radhamés Segura, Temístocles Montás, Manuel Crespo, Maritza Hernández y Melanio Paredes.