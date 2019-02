Francisco Javier García, ministro de Turismo y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, recomendó a sus compañeros a tener “cuidado de hablar mal del camello”, que en este caso es esa organización política, cuando vayan a referirse al tema de la reelección porque después tendrán que venderlo.

Al ser entrevistado frente al Congreso Nacional, una hora antes de la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, sostuvo que el camello no es el mandatario ni tampoco Leonel Fernández, sino el partido del cual son miembros, el que cree debe preservarse.

“Yo la única advertencia que le hago a mis propios compañeros es lo siguiente: tengamos cuidado con hablar mal del camello porque después entre todos tenemos que vender el camello y el camello en este caso no es el presidente (Danilo) , no es Leonel, no son los precandidatos el camello en este caso es el PLD”, indicó.

Afirmó que el presidente Medina “por suerte está pidiendo oídos sordos con todos estos ataques (por la reelección) a veces desde dentro” del PLD.

En ese sentido, llamó a preservar al partido y los problemas de discusión que son interno que se discutan en la reunión del Comité Político que está pautada para el próximo lunes.

“No he visto al presidente Danilo Medina ejerciendo alguna presión (...) el que menos está hablando de reelección es el presidente Danilo Medina”, aseguró.