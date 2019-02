$!Franklin Almeyda “agradece” a Danilo el haberlo sustituido

Creo que @DaniloMedina se confunde, si es presionarme olvidó q no renuncio a mis posiciones; él me puso sin pedírselo, después de rechazarle dos cargos. A las recomendaciones sobre seguridad no ha hecho caso; hizo bien en quitarme, no me doblego. Un abrazo amigo ???? https://t.co/kQ2rkmpydb