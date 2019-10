$!Fulcar llama simpatizantes de Abinader a buscar hasta el último voto en primarias

Roberto Fulcar exhortó a la dirigencia y militancia de la corriente Luis Abinader Presidente (LAP) del Partido Revolucionario Moderno “a buscar y escarbar hasta el último votante perremeísta que haya sido inscrito en apoyo al candidato del cambio”.

El coordinador del proyecto Luis Abinader Presidente, dijo que en las dos fases de apertura del registro de militantes del PRM los equipos de Luis empadronaron la abrumadora mayoría de militantes que deben ser llevados a votar.

“La importancia de este mandato que nos ha dado Luis es que los resultados obtenidos en las primarias tienen que verse en relación con la batalla que estaremos librando en la competencia con el PLD, al que hay que ayudarlo a entender que les llegó el momento de la derrota, porque el pueblo se hartó de su corrupción e incapacidad”, dijo Fulcar en una nota de prensa enviada a Diario Libre.

“Otro interés particular de Luis es que sus seguidores no caigan en las prácticas triunfalistas del que se sabe ganado por amplio margen. “Yo mismo he señalado en varias ocasiones que las primarias del domingo son un ensayo del triunfo que debemos obtener en mayo 2020, pero ese ensayo debe tener resultados de alta eficiencia”, precisó.

El coordinador LAP hizo los señalamientos durante un recorrido por los municipios de Haina, Villa Altagracia y San Cristóbal, de la provincia San Cristóbal, acompañado por Manola Santana, supervisora de San Cristóbal, Antonio Rosario, co-cordinador, Frank Paulino, diputado, y otros dirigentes nacionales y provinciales, en el que fueron conocidos los informes y orientaciones finales de campaña. Se entregaron los padroncillo, gafetes y otros documentos a ser usados en la primarias del domingo.