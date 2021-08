$!Genao dice informe sobre Código Penal no estaba listo; el Senado no pudo conocerlo ayer

Ayer, durante la sesión ordinaria del Senado el informe sobre el proyecto de ley que modificaría el Código Penal no pudo ser conocido porque no estaba listo, según reveló el integrante de la comisión especial apoderada de su estudio, Ramón Rogelio Genao.

El senador reformista atribuyó a una negligencia del Departamento de Comisiones del Senado que ese documento, para rendir un informe favorable sin modificaciones, no estuviera listo. Alegó solo se trataba de una página.

El informe tendría que ser firmado por los cinco senadores que tomaron esa decisión: Genao, Santiago José Zorrilla, quien se encuentra interno desde ayer afectado por COVID-19, Franklin Romero, Virgilio Cedano y Dionis Sánchez. Este último se encuentra en el exterior.

Genao argumentó que hay tiempo suficiente para que la pieza pueda ser aprobada antes de que termine esta legislatura, el 15 de agosto.

Reveló que el senador Zorrilla, antes de ser hospitalizado, acudió al Congreso Nacional para desde su vehículo firmar el informe, lo que no pudo ser posible porque el documento no estaba listo. Dijo que también pueden llevarle el informe a la clínica y lograr la firma de los cinco senadores.

Afirmó que la decisión adoptada con anterioridad por cuatro senadores no fue legal porque no estuvo encabezada por el presidente de la comisión especial y debido a que los legisladores no pueden votar para “dejar perimir” una pieza.