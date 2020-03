$!Ginette Bournigal ya está en las calles tras la senaduría de Puerto Plata

La recién designada candidata a senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Puerto Plata, Ginette Bournigal, dijo hoy que ya inició sus afanes proselitistas, al acompañar al aspirante a alcalde de esa organización, Roquelito García, en un recorrido por la Novia del Atlántico.

“El viernes tenemos una actividad donde el presidente del partido, José Paliza, anunciará formalmente a los equipos políticos de Puerto Plata sobre mi designación para asumir la posición de candidata a senadora”, adelantó Bournigal en declaraciones a Diario Libre.

Sobre la responsabilidad que asume y como se coloca en el gusto popular, respondió que el partido debió haber revisado los números para poner en sus manos ese compromiso. Dijo que las cifras que ha visto son muy favorables, pero que aparte de eso cuenta con el cariño del pueblo.

“Yo me he ganado el cariño de Puerto Plata. Me lo he ganado respetando las personas, compartiendo con todos sin importar el nivel social”, sostuvo la actual diputada.