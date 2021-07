Ginnette Bournigal: “Se manda un mensaje de que en el PRM no tenemos capacidad de ocupar la Presidencia del Senado”

Para la senadora perremeista, por Puerto Plata, Ginnette Bournigal, con la decisión de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, de reelegir a los miembros del bufete directivo en el Senado “se le manda un mensaje al país de que dentro del PRM no tenemos la capacidad ni la categoría para ocupar la Presidencia del Senado”.

La alta dirigencia decidió ayer que repitan los bufetes directos del Senado y la Cámara de Diputados para el periodo 2021-2022. Se mantendrían en sus cargos el presidente del Senado, Eduardo Estrella, de Dominicanos por el Cambio (DxC), aliado al PRM, Santiago Zorrilla, vicepresidente, y las secretarias Ginnette Bournigal y Lía Díaz.

En la Cámara de Diputados repetirían el presidente, Alfredo Pacheco, la vicepresidenta, Olfanny Méndez Matos y los secretarios Soraya Suárez y Agustín Burgos.

Bournigal, al ser consultada sobre el tema, reveló que se enteró a través de los medios de comunicación de esa decisión mientras viajaba por carretera hacia la provincia que representa, por lo que para ella la cúpula perremeista debió de tener un poco de respeto y comunicarles a sus senadores esa medida antes de darla a conocer.

“Le decimos al país que muchos de nosotros no tenemos la capacidad, categoría para ocupar la Presidencia del Senado. Se le manda un mensaje al país de que dentro del PRM se prefiere tener a una persona que es de un extra partido y no uno de nosotros como presidente del Senado”, recalcó.

Aunque admite que ella fue ratificada por ser secretaria del bufete directivo actual e indicó: “Me hubiera gustado un poco de respecto, de consideración... de llamarnos y que se nos explicara”.

Precisó que si se iba a mantener un acuerdo con el partido aliado el deber de la cúpula perremeista era de llamar a sus senadores para darles a conocer esa intención”.

La senadora por Puerto Plata dijo que se sentía muy triste por haberse enterado de esa forma de la decisión que tomó su partido y que esperaba que como indica su nombre al ser un partido Revolucionario Moderno hubiera usado la comunicación para informarles a sus senadores y explicarles la situación.

Una decisión política

El senador Alexis Victoria Yeb, quien también aspiraba a presidir el Senado e integra la Dirección Ejecutiva del PRM, consideró que esa decisión fue la más prudente y política.

Argumentó que por el trabajo que se viene realizando en ambas cámaras legislativas y el impacto de la incidencia de la pandemia del COVID-19 hay muchas iniciativas administrativas que no pudieron ser iniciadas.

“Es lo más inteligente, lo más prudente. Nosotros aceptamos la decisión y votamos a favor, a unanimidad, la propuesta que hizo el presidente del partido y la secretaria general”, expresó.

Hizo alusión a José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, respectivamente.

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones para ocupar la presidencia del Senado al igual que otros senadores perremeistas, respondió: “Pero el mundo no se acaba este 16 de agosto. La vida sigue y ahora hay más chance para el próximo año de que este ahí un compañero del partido”.

Afirmó que todos unidos tienen que trabajar para fortalecer el gobierno del presidente Luis Abinader.

Reveló que “nuestro presidente (Eduardo Estrella) y Pacheco, en la Cámara de Diputados entendían que tenían muchos proyectos administrativos que no pudieron culminarlos y en el partido todos estuvimos de acuerdo con eso”.

Argumentó que fue una decisión política y que cree que no habrá ningún tipo de disgusto entre sus compañeros de partido.

Recordó que los senadores y diputados del PRM se deben a ese partido.

Al respecto la senadora por Azua, Lía Díaz, quien aspiraba a presidir el Senado, declaró que acatará la decisión de la alta dirigencia de su partido.

Recordó que los estatutos del PRM establecen que es atribución de la cúpula perremeista escoger los bufetes directivos en ambas cámaras legislativas.

“Como perremeísta que soy, acatamos... con mucha humildad y con mucha paciencia la decisión que tomó la dirección de nuestro Partido Revolucionario Moderno”, expresó.

Dio la garantía de que continuarán trabajando de la mano junto al presidente del Senado, Eduardo Estrella, como lo han hecho hasta ahora.

Al respecto el diputado Amado Díaz destacó la armonía con que se ha trabajado en el Congreso Nacional y consideró que si las cosas marchan bien sería una actitud infantil cambiarlo.

“El Congreso ha marchado de la mejor manera. No hay ningún conflicto. No hay en el bloque ningún nivel de conflicto. No habían aspiraciones cerradas que pudieran generar desavenencias entre nosotros y lo mejor que hizo el partido fue ratificar a las autoridades actuales”, declaró.

Mientras que el diputado perremeísta Ignacio Aracena consideró una posición atinada y que en caso de la Cámara de Diputados acogieron la petición hecha por la mayoría de los diputados de ese partido.

Para él por la forma en que Alfredo Pacheco ha conducido la cámara baja, la cúpula perremeista adoptó la mejor decisión.

Al respecto, el vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro Silverio, consideró correcta la decisión de la alta dirigencia del PRM sobre los bufetes directivos.

Indicó que el PRM tiene solo un año que inició dirigiendo ambas cámaras legislativas y consideró que en esos procesos de escogencia los partidos que estén gobernando deben evitar que se produzcan confrontaciones internas para que garantizar la gobernabilidad.

Dijo que los partidos de oposición acatarán las decisiones “porque si tú no tienes medios de aprobar otra cosa lo que tú tienes es que unirse a eso”.