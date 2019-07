$!Giuliani rechaza campaña mediática contra RD y la considera sensacionalista

Como exageradas y sensacionalistas consideró el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, las noticias que han circulado en Estados Unidos y en el mundo sobre el peligro de visitar a la República Dominicana.

Giuliani recomendó a las autoridades transparentar las informaciones y saber explicar el tema de las muertes de ciudadanos estadounidenses para aclarar que la situación del país no es tan horrible como se ha dicho.

“Aunque las causas de las muertes parece que han tenido muchas circunstancias semejantes, si no son de esa manera no se ha explicado de manera precisa, adecuada y no se ha dado una respuesta definitiva a esas causas”, enfatizó.

“Ustedes saben la esencia de la prensa, las noticias sensacionalistas son las mejores para llamar la atención de la gente, ‘manténganse pendientes que luego de los comerciales vamos a regresar con lo que está pasando en la República Dominicana”, dijo.

Tras un encuentro con directores de medios y el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, sostuvo que la preocupación por la seguridad y situación en República Dominicana es una noticia que ha circulado en todo el mundo.

En tono anecdótico, recordó que en Albania le recomendaron cuidarse durante su viaje a República Dominicana por los peligros que habría.

Señaló que recibió un mensaje de su hijastra, preocupada por él al saber que está en el país, y que le aclaró: “No te preocupes, es una exageración, todo va bien y que me encanta visitar el país”.