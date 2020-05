$!Gobernadora de Santiago media entre alcalde Abel Martínez e Iris Guaba por repartición de ayudas

La gobernadora provincial de Santiago, Ana María Domínguez precisó este jueves que las reparticiones de alimentos que hace el Plan Social de la Presidencia en esa provincia norteña no se trata de protagonismos, sino de una disposición del presidente Danilo Medina, de distribuir esas ayudas en los sectores más vulnerables.

Domínguez se expresó en estos términos en respuesta a las declaraciones del alcalde Abel Martínez, que dijo que el Plan de Asistencia Social de la Presidencia no estaba coordinando con el ayuntamiento, a lo que la directora Iris Guaba contestó que la coordinación nacional para la entrega de las raciones se ha estado haciendo a través de las gobernaciones y de las iglesias.

“No se trata de protagonismos, o sea, no es tampoco que lo lleve Ana María, o que lo lleve Iris Guaba, se trata de que llegue. ¿Por qué tanto protagonismo? ¿Por qué tiene que ser el alcalde? Ha sido una disposición del presidente”, enfatizó Rodríguez.

En su comentario el alcalde destacó la labor desempeñada por los Comedores Económicos del Estado, donde aseguró se está realizando un “trabajo extraordinario”, brindando raciones de comidas cocidas a los más necesitados; mientras que al referirse al Plan Social de la Presidencia dijo que “hay un fallo” y es que no se está haciendo las coordinaciones correspondientes en los diferentes sectores de Santiago para la distribución correcta de fundas con raciones de alimentos.

De su lado, la directora del Plan Social de la Presidencia, expresó que el modelo de trabajo desarrollado, ha sido la distribución de alimentos a través de las gobernaciones como representación del ejecutivo, al tiempo que aseguró que aún no se ha abarcado la totalidad de llegar a todos los sectores y lamentó que en medio de esta emergencia, el trabajo ante una situación de carácter social, se torne en un tema político.

Ana María Domínguez aclaró que Abel Martínez, es su compañero y amigo con el que mantiene buena relación, el cual si entiende que faltan algunos lugares puede compartírselos y de inmediato ella los tomaría en cuenta, pues no es cosa de ir a donde quiera ella o el alcalde, sino que se trata de llegar a todas las zonas vulnerables y las familias que no tienen pan en su mesa, no solo al municipio de Santiago sino a toda la provincia.

Señaló que para estos fines cuenta con un equipo que está combinado por miembros de la gobernación y del Plan Social, quienes a partir de las 5 de la mañana se trasladan a los barrios a distribuir casa por casa sin distinción alguna, y que además se encuentran disponibles los teléfonos de la gobernación y el suyo personal a través de los cuales se puede informar de lugares a los que no han llegado.