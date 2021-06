$!Gobierno deberá evaluar si continúa o no con actuales restricciones del toque de queda

En las últimas dos semanas el Poder Ejecutivo ha realizado la modificación del toque de queda en dos ocasiones en busca de frenar las aglomeraciones de personas para evitar la propagación del COVID-19.

Con el aumento de los casos en zonas específicas, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 349-21, dentro del cual se establecieron restricciones de movilidad en las zonas con mayor nivel de contagio y la tasa de positividad de COVID-19 más altas.

Desde el pasado miércoles 2 de junio y hasta el día 9 del mes en curso se estableció el toque de queda en 24 provincias y el Distrito Nacional de lunes a viernes, desde las 6:00 p.m., y hasta las 5:00 a.m., mientras que los fines de semana, es desde las 3:00 p.m., hasta las 5:00 a.m., por lo cual las autoridades de Gobierno deberán decidir si continúan o no con las actuales restricciones del toque de queda.

En ese sentido, el exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, señaló que las restricciones tomadas por las autoridades del Gobierno que vencen este miércoles nueve, en caso de que quieran ser reforzadas deberían ser evaluadas para ver si la parte de la movilidad en el Gran Santo Domingo y las demás provincias contribuyó a una baja de los casos de contagios.

“Tienen que hacer una evaluación y, a partir de la información epidemiológica, entonces podrán tomar las medidas siguientes, ya sea para endurecerlas o no”, indicó Sánchez Cárdenas.

Este lunes la ocupación hospitalaria continuó en aumento en el país, según el boletín número 445 del Ministerio de Salud Pública, el cual señaló que el 77% de las camas Unidad de Cuidados Intensivos se encuentran ocupadas por pacientes con la enfermedad.

El exministro de Salud indicó que las autoridades deben evaluar de que estas medidas establecidas estén siendo cumplidas en su totalidad para que tengan un efecto positivo en la disminución de los casos del COVID-19 con las restricciones del horario.

Señaló que, no solo es el toque de queda como medida de precaución, ya que los supermercados, empresas, colmados y demás negocios tienen un aforo establecido y el mismo deben tratar de que sea cumplido.

“Un supermercado cuando usted ve que está repleto de gente, eso no puede seguir así, por lo que deben limitar ese aforo igual que en los bancos, porque eso es parte de las medidas. Hay que ver el conjunto de esas medidas más el rastreo, diagnóstico y aislamiento de los casos positivos de COVID-19”, dijo Sánchez Cárdenas.

La primera modificación luego de varias semanas con el horario del toque de queda intacto, inició el pasado 27 de mayo y la misma establecía el inicio del toque de queda a las 8:00 p.m., hasta las 5:00 a.m., con una gracia de tres horas para poder transitar durante toda la semana.

En tanto que el diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ignacio Aracena, señaló que el presidente Luis Abinader deberá reunirse con el Gabinete de Salud para evaluar si las condiciones ameritan que se continúe con el actual horario o, al contrario, se establezca como estaba hace dos semanas.

Señaló que hay una gran posibilidad que el horario continúe como está hasta el momento. “Los resultados dicen que sí y la sociedad dominicana se ha tenido que ajustar a la mala, porque el “teteo” fue un tema que rompió con la barrera de la lucha del COVID-19 y eso hizo que aumentaran los casos de positividad”, dijo.