$!Gobierno dominicano desmiente a Cuba por la acusación de movilizar tropas

Al respecto, el canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado emitió un comunicado en el que niega la versión y reiteró que República Dominicana es una nación apegada al principio de no intervención en los asuntos internos de otros países.

Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el de Defensa rechazaron la versión cubana que, no obstante, refleja el grado de fricción y las posibles implicaciones que podrá tener la crisis política del país suramericano a nivel de la geopolítica mundial, según analizan algunos especialistas.

Ejercicios rutinarios

El ministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, expuso que “es falso. Aquí no hay tropas de Estados Unidos. Ni se ha usado la base aérea de San Isidro con esos fines”.

Explicó que tropas dominicanas y estadounidenses están haciendo ejercicios de búsqueda y rescate en Bahía de las Calderas, en Baní, base de la Armada Dominicana, y que son ejercicios rutinarios que se hacen cada dos años entre ambos países.

El experto en relaciones internacionales, Iván Gatón, entiende que “más allá de las acusaciones que deben ser probadas, lo que estamos viendo (con la denuncia de Cuba) es los niveles de fricción existentes por la gran disputa geopolítica que esta conmocionando a todo el planeta y que en estos momentos tiene a Venezuela como epicentro”.

El diputado Víctor Bisonó afirmó: “eso es una calumnia, no creo que el gobierno actual llegue a apoyar acciones bélicas sobre otro país y menos para atacar a aquellos que han sido sus socios en diferentes niveles. Lo que sí aprovecho para pedirle al gobierno del PLD que cooperemos como país en todo lo que esté a nuestro alcance para que llegue la ayuda humanitaria” añadió el legislador.

Vítor Suárez, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, no cree que Estados Unidos esté tomando ese tipo de acciones en estos momentos, sobre todo porque no ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidad (ONU), del cual la República Dominicana es miembro no permanente.