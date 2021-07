El presidente del Senado, Eduardo Estrella, destacó el extraordinario trabajo que, a su entender, ha hecho el presidente Luis Abinader, que pese a encontrar situaciones adversas por la crisis económica y financiera generada por el COVID-19, ha impulsado importantes iniciativas con la intención de garantizar los servicios se salud, educación y de cuidar el aparato productivo nacional.

De esa forma, el dirigente político entiende el Gobierno ha logrado garantizar los empleos pese a la delicada situación encontrada.

“La crisis nos ha enseñado una cosa, que cada vez más hay que cuidar la producción nacional porque la crisis ha traído escasez de alimentos internacionalmente y aquí no”, argumentó. Dijo que la pandemia ha dejado muchas otras enseñanzas, como por ejemplo, el valor y respeto al medio ambiente.

Al ser entrevistado en el Diálogo Libre, Estrella reconoció que “el hombre (Luis Abinader) está trabajando y que tiene muy buena intención”, lo que para él tiene mucho valor.

Para él, Abinader ha tomado “al Toro por los Cuernos”, al enfrentar situaciones que sus antecesores no habían afrontado.

Destacó la voluntad política que ha tenido el presidente Luis Abinader para “hacer las cosas bien” y puso como ejemplo su firme decisión de garantizar la independencia del Ministerio Público, lo que para Estrella ha sido vital.

También señaló que el presidente Abinader le ha dado prioridad a la atención a la Salud Pública y destacó el gran éxito obtenido con el proceso de vacunación, que convirtió a la República Dominicana en uno de los pocos países de Centroamérica que han logrado enfrentar mejor la pandemia. Recordó que en una visita reciente que tuvo de legisladores del Parlamento Centroamericano, éstos se mostraron admirados por la forma en que el país ha manejado el tema de la pandemia y la vacunación. “Hay países de Centroamérica que no han vacunado ni el 1%”, argumentó. “Y ellos me dicen: ¿y cómo ustedes lo han hecho? y yo les digo: El interés que le ha puesto el presidente, que no ha escatimado esfuerzos para salir hacia adelante”.

Consideró otras medidas como ampliar el alcance del régimen subsidiadio de salud y garantizar la educación preuniversitaria, que ha sido un gran reto.

También, citó iniciativas para impulsar el desarrollo de Pedernales y Manzanillo, las inversiones hechas para mejorar el servicio de agua potable y saneamiento y romper con los trámites burocráticos para facilitar la inversión.

Argumentó que este Gobierno encontró propuestas de empresas internacionales que tenían años estancadas y que se han retomado para impulsar el desarrollo del país.

También, indicó que existen muchos legisladores que aun no se han cambiado del chip de oposición, a los que él les recuerda “cámbiense el chip de oposición, que ustedes son gente, son legisladores del Gobierno”.

Sin embargo, aseguró que aunque al ser aliado del Gobierno y haber ganado una curul y la presidencia del Senado por esa causa, a través del partido Dominicanos por el Cambio no significa “que tú tapes lo mal hecho”.