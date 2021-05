$!Gobierno inaugura obras en los municipios Jarabacoa y Constanza

El Gobierno inauguró tres obras viales, un acueducto y un centro de atención y diagnósticos en los municipios Jarabacoa y Constanza, en la provincia La Vega, obras construidas tras una inversión que supera los $380 millones de pesos.

Entre las carreteras dejadas en funcionamiento esta la Belarminio Ramírez, tramo 1 y 2, la cual tenía adjudicado un costo mayor al que finalmente se concluyó: $185 millones de pesos. Además, fue inaugurada la carretera Rosa Mística- Charco de los Padres- Puente Amarillo; y Villa Pajón-Las Pirámides, en el municipio Constanza.

El acto fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, quien dio el primer picazo para la continuidad de los trabajos de construcción de la tercera etapa de la carretera Belarminio Ramírez, que conectaría las localidades Los Montazos y Arroyo Bonito.

Abinader dijo que con la inauguración de estas obras viales y demás estructuras para impactar la salud y la vida de los munícipes, iniciaba una nueva etapa para el desarrollo de Jarabacoa, cuyos nativos la consideran como la capital ecológica del país por su exuberante belleza natural.

El mandatario anunció que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) iluminará toda la comunidad, lo que instruyó a su director general, Andrés Cueto, “para que ayude a la seguridad ciudadana y también en términos de seguridad vial’’.

“Jarabacoa es especial y tiene que ser tratada de manera especial. Y es tan importante esa combinación de cuidar los recursos naturales, pero al mismo tiempo poder desarrollar Jarabacoa. Es un balance importante. En ese balance estará el gran éxito de esta región. Si nuestros recursos naturales son afectados, también es afectado económicamente Jarabacoa. Ese es el balance que debemos perseguir”, dijo el mandatario.

El presidente dijo que está comprometido con el desarrollo de Jarabacoa, que “es un oasis en la montaña, de tranquilidad de buena vida, de retiro”.

Las obras fueron construidas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, dijo que la visión del presente gobierno es darle continuidad de Estado a las obras que son prioritarias para las distintas comunidades, y ‘’fortalecer nuestras infraestructuras en los diferentes polos turísticos para cuando el mundo vuelva a la normalidad nos encuentre más fuertes y más prestados”.

Resaltó que la Organización Mundial del Turismo, (OMT) reconoció a República Dominicana por ser referente en el manejo de la pandemia y el turismo en toda la región. ‘’Somos los líderes del turismo’’, afirmó Collado.

Aseguró que esta semana, pese a todos los obstáculos, ha sido la de mayor entrada de turistas al país, por cuanto al día de hoy unos 300,000 extranjeros arribaron al país, mientras vaticinó que mayo será, después de la pandemia, el mes de mayor flujo para el turismo nacional.

“La República Dominicana se está levantando con pasos firmes pese a todos los obstáculos que se presentan, porque estamos trabajando en cuerpo y alma, mente y corazón, un grupo de jóvenes con una visión diferente”, expresó el funcionario.

Collado aseguró que el cambio es verdadero, al hacer referencia a la transparencia y al fin de la corrupción cuando subrayó que nunca vio ni recibió en su despacho a los constructores de las carreteras inauguradas, “nunca los he visto, nunca los he recibido y no tienen que darle un chele a nadie, porque ese es el verdadero cambio que representa el presidente Luis Abinader”.

Salud

En la carretera Geraldino, en el centro de la ciudad de Jarabacoa, el gobierno dejó en funcionamiento un Centro Diagnóstico y de Atención Primaria, que acerca los servicios de salud a una población que debía recorrer varios kilómetros para recibir atención médica.

El centro ofrecerá los servicios de Rayos X, sonografía, fisiatría, toma de muestras, laboratorio, vacuna, farmacia, psicología, ginecología, medicina interna, pediatría, odontología y áreas administrativas.

El director del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi), Carlos Bonilla, resaltó que la puesta en operación de este centro de diagnóstico, además de evitarle largos recorridos a los munícipes, en busca de aliviar cualquier dolencia, descongestiona los hospitales de tercer nivel, por cuanto en este centro se responde a necesidades médicas de menor complicación.

Sobre ello se refirió la gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez, quien resaltó el esfuerzo del gobierno en atender necesidades puntuales como la salud de la población.

Agua

El jefe del Estado, dejó inaugurado y en funcionamiento el Acueducto de Baiguate en Jarabacoa, el cual impactará a una población superior a 13,000 habitantes en más de 11 comunidades.

La obra, resaltó el presidente del consejo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega (Coraavega), Bladimir Viloria, responde a una necesidad de hace muchos años en estas comunidades que sufrían escasez de agua.

Sistema de drenaje

El presidente de la República anunció la construcción del acueducto múltiple, el sistema de alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento de aguas residuales en Jarabacoa, para lo cual entregó un cheque por un monto de $150 millones de pesos, a Inmobiliaria y Constructora Procisa, que está a cargo de esa obra.

El presidente dijo que la planta de tratamiento no es solo importante para La Vega, sino para todo el Cibao, ya que las aguas de los ríos de Jarabacoa abastecen el acueducto del Cibao Central.

Al presidente le acompañaron los ministros Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Agricultura, Limber Cruz y de Salud, Daniel Rivera. Además, los viceministros de Gestión de Destinos, Patricia Mejía y de Relaciones Exteriores, Carlos de la Mota.

También, Ramón Rogelio Genao, senador por la provincia La Vega; los diputados Agustín Burgos y Rogelio Alfonso Genao; los alcaldes de Jarabacoa y La Vega, Yunior Torres y Kelvin Cruz, respectivamente, y los directores de Proindustria y Edenorte, Ulises Rodríguez y Andrés Cueto.