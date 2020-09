$!Gobierno y peledeístas tienen un pleito por las visitas sorpresa de Danilo Medina

El último de los conflictos entre el nuevo Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y las autoridades salientes, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tiene que ver con el proyecto personal del expresidente Danilo Medina, las visitas sorpresas.

El viceministro Administrativo de la Presidencia para el Incentivo a la Producción y el Emprendimiento, José Jáquez, informó que realizan las indagatorias correspondientes para determinar el destino de más de 50 mil millones de pesos, en proyectos que aun agotando el presupuesto establecido no han iniciado en la parte productiva.

“No es posible que se gasten más de 51 mil millones de pesos y que la información básica se haya formateado, gracias a Dios y por suerte para el país, encontramos una memoria USB con parte de la información y a raíz de ahí estamos investigando”, explicó Jáquez.

A través de un comunicado de prensa, el funcionario reveló que también se encontraron con irregularidades que implicaron la apertura de una cuenta interna que operó como caja chica con 400 millones de pesos destinados para uno de los proyectos de visitas sorpresa; agregó que este aspecto está en proceso de auditoría.

Detalló además que el programa gubernamental vinculó a unas 49 entidades estatales en las que aseguró se produjeron violaciones al orden institucional que comprometieron montos superiores a los 64 mil millones de pesos.

Jáquez manifestó “las visitas dominicales realizadas por el ex presidente Danilo Medina, nos están dando una sorpresa a nosotros ahora que llegamos a conocer la parte financiera”.

A las acusaciones realizadas por Jáquez, respondió la noche del lunes el exviceministro de Producción y Desarrollo Comunitario, Juan Pumarol, quien dijo que “las declaraciones me sorprenden porque no se corresponden con la verdad. No solo entregamos toda la información del viceministerio, la data maestra, donde están las 290 visitas, cada una de las minutas de cada una de las visitas, cada una de las instrucciones que tiene cada una de las 50 instituciones. Ese archivo maestro que tiene consigo la minuta que se hacía posterior a la visita, el día siguiente inlucía también el perfil del proyecto productivo, en un archivo maestro, que no solo fue entregado, sino que se realizaron varias reuniones de inducción en las que participó el viceministro”.

Se les dio toda la información, absolutamente toda, más un entrenamiento para que aprendieran a gestionar la enorme cantidad de información que estaban recibiendo los técnicos entrantes.

Sobre la denuncia en la que según Jáquez se comprometieron montos superiores a los 64 mil millones de pesos, Pumarol dijo al periodista Roberto Cavada que “desconoce la denuncia de Jáquez porque es una información general con la intención de producir algún impacto”.

Juan Pumarol también condenó que el IAD le esté quitando tractores, camiones de carga, instrumentos de labranza y comercialización, a las asociaciones y cooperativas campesinas por el simple hecho o como castigo por haber sido beneficiadas por el programa Visitas Sorpresa.