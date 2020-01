$!Gonzalo afirma que él es “el cambio seguro”

De igual modo, deploró los discursos elaborados y defendió su forma espontánea de hacer política.

“La gente no quiere retórica ni teoría, quiere nuevas ideas y soluciones pragmáticas a sus problemas. La gente no quiere que todo lo que se ha logrado se pierda, y yo soy la garantía de que no se perderá”, planteó, de acuerdo a declaraciones suministradas por su departamento de comunicaciones.

“PLD ganará más del 70 de candidaturas municipales”

Gonzalo también destacó que el PLD es el partido más grande, el que más simpatía tiene en el pueblo, el más organizado, con más estructura política y electoral, “y con este apoyo que le va a dar la campaña Gonzalo 2020, entonces se sabrá con claridad a partir de la semana que viene que vamos arrasar”.

Garantizó que el PLD ganará el 70% o más de las alcaldías en todo el territorio nacional en las elecciones municipales de febrero próximo. “Quiero decirles que el PLD va a ganar el 70% o más de todas las candidaturas municipales, y se lo decimos basado en estudios que hemos hecho en todo el país. Y digo el 70% o más porque vamos a terminar con el 72% o 73% de todas las candidaturas, no de los votos, de las candidaturas”, vaticinó.

El candidato presidencial se expresó en estos términos durante el acto de juramentación de los candidatos a alcaldes y directores municipales de la provincia Peravia. Juramentó a los candidatos a alcaldes de Baní, Nelson Landestoy; Nizao, Mario Fabián; y Matanza, Susy Pérez.

También a los candidatos a directores de distritos municipales de El Limonal, Mirope Méndez; Las Barías, Julio Pérez; Sabana Buey, Ballardo Soto; Santana Yeison Bretón.