$!Gonzalo Castillo acepta el acuerdo para elegir entre 7 precandidatos

Los paradigmas

Manifestó: “Vivimos tiempos de la sociedad red, en la que resaltan los cinco grandes paradigmas políticos que están cambiando la estructura del poder en todo el planeta”.

El paradigma uno mencionado por Castillo fue la “democracia; aquí cree en la decisión de Danilo Medina de promover la renovación de los actores políticos, sangre nueva”.

El número dos fue la educación. “La educación es la mayor herramienta para derrotar la pobreza. La venimos derrotando poco a poco y vamos a profundizar el esfuerzo”, expuso.

El paradigma tres señalado fue la ciudadanía activa y no de espectadores pasivos. Como número cuatro señaló a las comunidades. Dijo que, “si no tenemos ciudadanos comprometidos, no habrá comunidades activas”. El quinto paradigma fue la gobernanza, y recalcó que “es la interacción dinámica entre el pueblo organizado y los diferentes gobiernos, pero de manera especial el gobierno municipal”.