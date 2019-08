$!Gonzalo Castillo asegura: “Quién está ganao’ no pelea”

El precandidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo dijo este viernes que “quién está ganao’ no pelea”, y expresó su interés de hacer campaña de la mano con los dominicanos basada en el respeto, amor, cariño y sin insultar a ningún contendor.

“Me considero un triunfador y ahora siento que estoy en deudas con el país que me dio tanto para lograr mis metas. Quiero crear un país de oportunidades”. Mientras que de las encuestas aseguró que lo importante es su aumento.

Afirmó que en los próximos días será el candidato que represente al presidente Danilo Medina. “Yo soy un danilista a carta cabal y siempre he estado ahí. Estoy aquí buscando la presidencia del país por el partido del PLD donde recorro todos los rincones del país y el pueblo nos da cariño, aprecio y amor”, subrayó el aspirante.

“El compañero Amarante Baret es un político ‘fino’, con experiencia, bueno, valioso y solidario. No sé cuál sea el caso de él y ojalá en otro momento pueda continuar con sus aspiraciones, contará con todo nuestro apoyo”, a propósito de la declinatoria de Amarante de sus aspiraciones como precandidato presidencial del PLD.

Agregó que: “Amarante es un hermano nuestro y compañero del partido, nos sentaremos hablar con él y de todas maneras estaremos juntos sin importar quien gane en la corriente del presidente Danilo Medina, que será el ganador en las primarias del 6 de octubre”, adelantó.

En su discurso dijo qu es “sangre nueva”. “Por eso les pido que me ayuden a practicar la política con respeto y presencia porque de mí no saldrán palabras negativas. No soy una amenaza, soy la esperanza”, animó Castillo.