$!Gonzalo Castillo dice es “la única esperanza para el PLD retener el poder”

Castillo llamó a los presentes a no dejarse provocar porque “el que está ganao’, no pelea”. “De mis labios nunca saldrán frases negativas, peyorativas o insultantes contra algún compañero de nuestro partido o algún miembro de la oposición”, enfatizó.

“Me considero un triunfador en la vida porque todas las metas que me he trazado las he logrado. Siento que Dios, primero, y luego, la República Dominicana me han dado las oportunidades, y por eso quiero devolver algo a mi país; por eso quiero ser presidente para crear un país de oportunidades para todos”, indicó.

La actividad contó con la presencia de Rubén Bichara, jefe de campaña de Gonzalo Castillo, así como de altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, como Jaime David Fernández Mirabal, miembro del Comité Político; Andrés Navarro, miembro del Comité Central; Ángel Estévez, miembro del Comité Central y los dirigentes nacionales Antonio Vargas y Luis Yangüela. Igualmente, los diputados Alejandro Jerez y Diomary Saldaña; la alcaldesa de Cotuí, Teresa Inoa; y Juan Félix Núñez, gobernador de la provincia.