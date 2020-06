$!Gonzalo Castillo dice que el pueblo lo eligió desde ya como “su presidente”

En ese sentido, Castillo destacó que a una contienda se va a ganar o a perder, “y yo he dicho y sostengo que, si Dios no quiere que yo sea el presidente de este país, el primero que va a llamar a ese candidato de la oposición para felicitarlo, y si me lo permite iré a darle un abrazo y le desearé éxito en su gobierno que también es el gobierno de todos los dominicanos; pero si soy yo que gano, que voy a ganar, yo espero que también me reconozcan y me feliciten, aunque no me den el abrazo”.

Castillo se expresó en esos términos durante un recorrido por las provincias Independencia y San José de Ocoa, en el sur y les manifestó a los dirigentes políticos: “Lo primero que les voy a pedir es que se cuiden mucho y cuiden a sus familias, a sus vecinos y a sus amigos. El COVID-19 es una realidad, es una pandemia que nos obliga a tener distanciamiento, a usar mascarillas y que no podamos ver nuestros rostros, a no ver la sonrisa de los demás”.

De su lado, el director Operativo de su Campaña, Abel Martínez, dijo que están en la recta final, por eso motivó a los dirigentes a trabajar arduamente y despegarse más de la oposición con más del 50% para ganar en primera vuelta en las elecciones del 5 de julio, “porque la mejor propuesta de gobierno la tiene Gonzalo Castillo”.