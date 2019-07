Gonzalo Castillo exhorta al grupo de Leonel abandonar “confrontación y el desorden”

El ministro de Obras Públicas y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, advirtió que en la democracia se deben respetar las leyes y la propia Constitución es que dice cómo puede ser modificada.

“Nadie está por encima de las leyes, las leyes hay que respetarlas, nosotros creemos que eso es un error, una equivocación y que ojalá que Dios los ilumine y deje de continuar el camino de la confrontación y el desorden”, enfatizó.

En respuesta a la advertencia del expresidente Leonel Fernández de que no habrá “marcha atrás” en su defensa e impedimento de que se reforme nuevamente la Constitución para buscar la reelección del presidente Danilo Medina, afirmó que la población no dará marcha atrás en el bienestar que se vive.

“De lo que nosotros estamos seguros es que el pueblo no dará marcha atrás con la creación de empleos, el pueblo dominicano no dará marcha atrás con la construcción de escuelas y estancias, no dará marcha atrás a la tanda extendida, a las visitas sorpresas, al desarrollo del campo, a las asistencias viales y más 911”, expresó tras culminar la visita sorpresa del presidente Medina de este domingo.