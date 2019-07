Gonzalo Castillo niega haya ido al Palacio a renunciar a Obras Públicas

El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, negó la tarde de este lunes que su presencia en el Palacio Nacional haya obedecido a que estaba presentando su renuncia a la cartera que dirige desde hace años para ir tras la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones de 2020.

El funcionario habló con periodistas luego de salir de una reunión que sostuvo con el presidente de la República Danilo Medina.

“No, estaba en una reunión de trabajo con el Presidente”, dijo al ser cuestionado sobre si estaba poniendo su renuncia.

Castillo recordó que en esta semana decidirá si opta o no por ser precandidato del PLD. “Nosotros anunciamos que durante esta semana, dijimos lunes o martes, estaremos tomando una decisión en ese sentido, así que no se me desesperen y en un par de día hablamos”, acotó.

El político sonrío y declinó hablar más cuando se le inquirió si él representaba la “sangre nueva” que dijo el mandatario que necesitaba el partido para los próximos comicios. Medina hizo el planteamiento durante un discurso pronunciado en el cual anunció que no iba a optar por un nuevo mandato, para lo cual se hubiese necesitado una reforma constitucional.

Tan pronto Medina hizo el anuncio, los precandidatos peledeístas activaron sus proyectos, los cuales tenían en una especie de letargo, y se han lanzado a la captura de simpatías. Pero también la decisión del mandatario trajo consigo la posibilidad de que el ministro Castillo entre a la carrera para obtener la codiciada precandidatura.

Castillo es tenido como uno de los colaboradores más cercanos al presidente Danilo Medina, de hecho fue uno de los más fervientes promotores de que el gobernante optara por otro mandato.

La semana pasada, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, anunció que los precandidatos presidenciales de la tendencia del presidente Medina serían medidos con el fin de lograr una figura potable hacia las elecciones primarias del 6 de octubre próximo.

Gonzalo Castillo “evalúa” ir tras la candidatura presidencial del PLD