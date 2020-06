$!Gonzalo Castillo: No permitiré que el PRM y su candidato interrumpan mis ayudas solidarias

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, denunció que ha dejado pasar todos los ataques que le ha hecho el Partido Revolucionario Moderno (PRM) desde que inició su campaña, pero no le permitirá que interrumpan las ayudas solidarias que él facilita al pueblo en este momento de crisis.

“No permitiré que me detengan, pues si el PRM y su candidato en vez de ayudar, prefirieron encerrarse y gastar en vallas, ese es su problema (...) He dejado pasar todo contra mí, pero no voy a permitir que traten de interrumpir las ayudas solidarias al pueblo en este momento de crisis, No permitiré que me detengan. En los países más ricos del mundo como Estados Unidos y Suiza hay miles de personas haciendo filas por alimentos”, enfatizó Castillo.

El candidato presidencial expresó que venía de abajo y sabe lo importante que es una mano amiga en momentos difíciles que aunque sigan atacándolo, continuará sus acciones solidarias en favor de quienes más lo necesitan. “Vamos arriba ¡A trabajar!” dijo.

Castillo lamentó que desde que inició la campaña ha recibido todo tipo de agresiones y falsas denuncias, pero él sabe muy bien quién es y de dónde viene.

Aseguró que llegó hasta donde está con trabajo honesto y “rompiendo brazos. Han sido casi 38 años de vida profesional y empresarial sin ninguna acusación. Justo ahora que soy candidato aparecen denuncias contra mis empresas y contra mi persona. Lo dejo pasar porque no ofende quien quiere, sino quien puede”.

Relató que como eso no les funcionó, ahora el PRM y su candidato presidencial lo han sometido ante la Junta Central Electoral con medidas cautelares para prohibir que continúe con los operativos de desinfección la entrega de alimentos, insumos médicos y las repatriaciones de dominicanos varados y de nuestra diáspora.

Desde que inició esta pandemia por el COVID-19, Gonzalo Castillo emprendió el “Plan de Acción contra el Coronavirus” para tender una mano solidaria en estos momentos que la ciudadanía más la espera.

Mediante este plan Gonzalo Castillo ha enviado en varias ocasiones aviones a China para comprar insumos médicos, los cuales han sido donados entidades del sector salud y seguridad.

El plan también incluye la repatriación de dominicanos varados en otras naciones y de la diáspora dominicana que ha solicitado retornar al país, así como la distribución de alimentos y jornadas de desinfección y fumigación contra el COVID-19 a nivel nacional.

Además, Gonzalo Castillo ha reconstruido viviendas, algunas que perdieron en incendios, y otras porque estaban en mal estado.