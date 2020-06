$!Gonzalo Castillo: No van a detener mi solidaridad

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, aseguró que los ataques no detendrán su programa de solidaridad para continuar uniendo familias.

Anunció que ayer retornó a 22 dominicanos más de la diáspora desde Orlando, y a nueve doctoras dominicanas que cursaban maestrías y especialidades odontológicas en Brasil.

“Ahora la oposición quiere prohibir los vuelos humanitarios y la repatriación de quienes necesitan volver por problemas económicos o de salud. No me detendrán. Ayudaré a los dominicanos de aquí y de la diáspora. No podrán prohibir la solidaridad”, manifestó.

El candidato expuso que empezó su Plan de Repatriación para traer a 187 médicos dominicanos que estaban varados en el exterior y que aquí eran tan necesarios.

“No me voy a quedar de brazos cruzados mientras pueda ayudar a los que más lo necesitan. Vamo’ arriba. ¡A trabajar!”, indicó el candidato.

Gonzalo Castillo aseguró que mantendrá su programa de ayuda. “Reunir familias en tiempos difíciles me llena de satisfacción. Dos aviones de Helidosa trajeron a 22 dominicanos más de la diáspora que deseaban volver desde Orlando a su país”.