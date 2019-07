$!Gonzalo Castillo pide dejar tranquilos a legisladores para que decidan sobre Reforma Constitucional

El Ministro de Obras Públicas y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, pidió dejar tranquilos a los congresistas para que decidan sobre la reforma constitucional por entender que es el órgano encargado de elaborar las leyes.

En ese sentido, llamó a los sectores que adversan la reforma constitucional a dejar la confrontación y estar implantando el caos.

Gonzalo Castillo, entrevistado en el programa del Sol de la Mañana, consideró que esos sectores que se han manifestado contra la reforma constitucional están perdiendo credibilidad en la sociedad dominicana.

“La reforma hay que dejarla al congreso, que es un poder del Estado, hay que dejarlo que legisle. Nosotros hemos llamado al sector que nos adversan en el Partido de la Liberación Dominicana que dejen el camino de la confrontación, el caos y el desorden”, explicó Castillo.

Gonzalo Castillo indicó que el PLD siempre ha tenido una disciplina férrea, una disciplina donde los temas se discuten dentro del partido y donde el Comité Político es que dirige la política legislativa.

Manifestó que ha habido una sublevación de las minorías que consideran tener la razón y han estado exhibiendo actitudes tipo pandillas implantando el caos y el desorden.

“Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros entendemos que lo que hay que tener es un debate sobre las ideas y si la reelección es buena o no es buena, lo que hay es que debatirlo con ideas”.

Explicó que el sector que les adversa, haciendo referencia al expresidente Leonel Fernández estaba inhabilitado luego de las elecciones del 2008.

“Sin embargo, ellos modificaron la Constitución y se rehabilitaron, para poder venir por dos periodos más, para cinco periodos, entonces mi presidente, el mejor presidente que ha tenido la historia de la República Dominicana, que tiene dos periodos y cuando aspira apenas al segundo lo llamaron el Trujillo del Siglo XXI, así no”, manifestó Castillo.

Precisó que las personas que actúan de esa forma lo que hace es perder la credibilidad del pueblo dominicano, porque según dijo Leonel Fernández se benefició de la fuerza de Danilo Medina para ser habilitado en la reforma constitucional del 2010.

Dijo que quienes están ejerciendo una dictadura, son aquellos que aun siendo minorías, tras asegurar que eso no es democracia.

Expresó asimismo, que un equipo de hombres está trabajando en la elaboración de la reforma constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina, para que pueda ser candidato en las elecciones del 2020.

Gonzalo Castillo rechazó que el pasado viernes se haya reunido con el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho para tratar asuntos de la modificación constitucional.

Indicó que acudió al Centro de los Héroes a un encuentro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia para tratar asuntos de sus funciones.

Sobre convocatoria de Leonel

Afirmó que el grupo que encabeza Leonel Fernández va a de mal en peor, tras asegurar que lo que debe hacer el ex presidente Fernández es dejar al congreso Nacional que decida si modifica o no la Constitución.

“Es que van de mal en peor, porque tú no puedes confrontar a un poder legislativo y decirles las cosas son como yo quiero, no como ustedes digan. El Congreso es un poder independiente y si ellos tienen dos millones de firmas y ellos tienen la voluntad del pueblo, yo no tendría miedo a que legislen y cambien”, expresó el influyente dirigente político.

Sostuvo que la modificación constitucional lo que haría es habilitar al presidente Danilo Medina, para participar en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana y si gana ir a las elecciones del 2020.

Explicó que los que se oponen a esa habilitación tienen miedo al coloso Danilo Medina quien según dijo cuenta con las amplias mayorías del pueblo dominicano con más de un 60% y subiendo aún más.

Señaló que en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana y en las elecciones del 2020 es el pueblo dominicano que va a votar y no las estructuras partidarias.

Manifestó que nunca el Partido de la Liberación Dominicana había estado tan abierto como lo está siendo ahora de cara a las elecciones del 2020, donde todos sus candidatos tendrán que someterse a primarias.

Consideró que el odio que hay está haciendo mucho daño a la imagen de la actividad política, por lo que llamó a los opositores aportar al discurso y dejar de estar haciendo acusaciones sin fundamento.

El miembro del Comité Político del PLD al referirse al pacto firmado por ese organismo en el año 2015, manifestó que es momento de redefinir, que el mismo ha puesto disfuncional.

Manifestó que es necesario cuidar que el pueblo dominicano no sea el derrotado del actual proceso que se está viviendo, por lo que entiende será ese pueblo el que va a decidir quién va a seguir gobernando la nación.

Según dijo al país lo que más le conviene es que el presidente Danilo permanezca en el poder cuatro año más gobernando como lo ha venido haciendo.

Consideró que nunca ha aspirado a una candidatura electiva, pero que no es dueño del futuro, en caso que tenga que ser candidato presidencial en el hipotético caso que Danilo Medina no sea habilitado.