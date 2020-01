Gonzalo Castillo responde a encuestas que no lo favorecen

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, declaró en el municipio Puñal, de Santiago, que las elecciones se ganan con votos, no con encuestas, en respuesta a los sondeos que señalan que su rival del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, posee ventaja en el electorado.

“En estos días se han dado a la tarea de andar por ahí sacando encuestas de marketing, no le hagan caso, no le hagan caso, que con encuestas de marketing no se gana las elecciones, las elecciones se ganan con los votos y los votos están en las calles”, afirmó Castillo

Reiteró, además, su confianza de que el PLD y aliados van a ganar más del 70 por ciento de las alcaldías y distritos municipales el próximo 16 de febrero, cuando se celebren en el país los comicios para escoger nuevas autoridades edilicias.

“El lunes 17 de febrero se sabrá quién dice la verdad y quién miente sobre las preferencias electorales y estoy convencido de que con el apoyo de los jóvenes y las mujeres ganaremos la mayoría de las alcaldías y distritos municipales”, manifestó Castillo al dirigirse a decenas de militantes y activistas que se reunieron en Canabacoa, donde Euri Rosa, aspira a la dirección municipal de esa localidad.

Gonzalo Castillo declaró que si eventualmente pierde las elecciones, será el primero en reconocer la victoria de su contrincante.