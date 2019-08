Gonzalo Castillo se someterá a las encuestas que harán 7 precandidatos del sector de Danilo Medina

Los cinco paradigmas de Gonzalo Castillo

Gonzalo manifestó que “vivimos tiempos de la sociedad red, en la que resaltan los cinco grandes paradigmas políticos que están cambiando la estructura del poder en todo el planeta.

El paradigma uno mencionado por Castillo fue la “democracia; aquí cree en la decisión de Danilo Medina de promover la renovación de los actores políticos, “sangre nueva “, por entender que es una demostración de sus profundas convicciones democráticas. Dice que la democracia dominicana estaì muy fortalecida en este momento.

El paradigma dos fue la educación. “Nadie duda que el gobierno del presidente Danilo Medina es el que más ha dado importancia a la educación. Asíì lo reconoce toda la sociedad dominicana. La educación es la mayor herramienta para derrotar la pobreza. La venimos derrotando poco a poco y vamos a profundizar el esfuerzo.

El paradigma tres señalado fue la ciudadanía. Gonzalo dice que aquí comienza un mayor desafío, pues la sociedad dominicana debe apuntar a ser una sociedad de ciudadanos activos y no de espectadores pasivos. “No se ha avanzado mucho al respecto. Este es el gran reto que tendréì y tendrán ustedes los alcaldes. De esta manera, con ciudadanos comprometidos con la sociedad seráì más viable y rentable la gestión de los gobiernos municipales, y por tanto la gestión del gobierno nacional.

El paradigma cuatro son las comunidades activas. Dijo que, si no tenemos ciudadanos comprometidos, no habrá comunidades activas. Que el primero es el soporte vital del segundo, y si no se tienen comunidades activas en pleno siglo XXI, entonces estaremos enfrentando dificultades en el desempenÞo de los gobiernos municipales.

El quinto paradigma fue la gobernanza, y recalcó que es muy diferente a la gobernabilidad. “La gobernanza es la interacción dinámica entre el pueblo organizado y los diferentes gobiernos, pero de manera especial el gobierno municipal. Por eso, gobernar la sociedad de hoy es un reto muy complejo”, expresó Castillo.