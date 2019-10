$!Gonzalo dice que las agresiones personales son parte de la vieja política

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, afirmó que las agresiones personales son parte del viejo ejercicio de hacer política, ya que las mismas no solucionan ninguno de los problemas que viven los dominicanos. “Ese tipo de actuación es un pasado que debemos superar”, dijo Castillo.

“Intento servir a mi país y ayudar a hacer de la República Dominicana una tierra de más oportunidades, apostando a más y mejor educación, mayor seguridad, y generación de empleo, como la mejor salida para todos” afirmó Castillo al ser cuestionado sobre las críticas a su proyecto de parte de sus contrincantes.

“Tengo vasta experiencia en el sector privado, como un empresario que viene desde abajo. Y en los últimos siete años, como ministro de Obras Públicas, he podido trabajar por la gente, he podido visitar cada rincón de nuestro país y conocer las realidades que aquejan a los dominicanos. No vamos al Estado a improvisar, sino a consolidar y evolucionar la obra iniciada”, añadió Castillo en una nota servida por su equipo de campaña.

“Los dominicanos esperan soluciones concretas para los problemas reales que afectan sus vidas. Creemos que podemos contribuir y ayudar a hacer un futuro mejor para todos”, señaló el precandidato presidencial de la corriente del presidente Danilo Medina.

Este martes, Gonzalo Castillo visitó Guerra y la provincia de Monte Plata, donde recibió el apoyo de las estructuras políticas de esa demarcación, incluyendo a José Ramón Peralta, quien afirmó: “Gonzalo representa el candidato del PLD y de Danilo. En el este y en Monte Plata vamos a ganar arrolladoramente. La fuerza de Danilo gana en más del 90 por ciento, porque el país desea la sangre nueva que garantiza el triunfo”.

“Gonzalo es la garantía de los pobres, está comprometido a darle el apoyo al sector agropecuario, que es el sector más importante de la provincia. Si queremos que el partido salga triunfante, votemos mayoritariamente el 6 de octubre por Gonzalo Castillo”, añadió Peralta.

En tanto el senador de Monte Plata, Charlie Mariotti, consideró: “Esta concentración es una muestra de que la danilomanía sigue viva, y ahora se le agrega la gonzalomanía. Teníamos varios meses esperando al delfín y les ha salido un tiburón. En apenas tres semanas Gonzalo se ha adueñado del corazón de los peledeístas y del país. El día 6 no queremos cuentos, sino cuentas claras, vamos todos a votar por Gonzalo”.

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, invitó a los seguidores de la corriente del presidente Danilo Medina a asegurar el voto de miles de dominicanos que desean sangre nueva y renovación en la política dominicana.

“Hemos conseguido ser la opción que quieren los peledeísta y la mayoría de los dominicanos, lo que nos resta es llenar las urnas de votos por nuestra candidatura en las primarias el próximo 6 de octubre”, señaló Castillo.

En Monte Plata se hizo acompañar de miembros del Comité Central José Ramón Peralta, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti, Virgilio Peralta, Andrés Concepción y Ramón Santos.

Los diputados Ricardo Contreras, Juan Suazo Marte. Los presidentes municipales Nicio Rosario, Ramón Díaz de Jesús, Bartolomé De La Rosa. Los precandidatos María Vargas, Yomairi Concepción, Oscar Morel, Héctor Brioso, Jesús Contreras, Manuel Santana, Emerson Eusebio, Hermis Rosario, Delvi Espinal, Leyla Mora, entre otros miembros de los comités de intermedia, base y de importantes empresarios de la región.