$!Grave crisis en Haití: ¿se acabó el tiempo para el presidente Moise?

No hay partidos políticos

Joseph Harold Pierre analiza la crisis en Haití en medio de un contexto en el que la falta de élites y partidos políticos, así como la situación económica y la desigualdad social son caldos de cultivos para la violencia que se vive en las calles.

“En Haití no hay partidos políticos que tengan buenas bases, el único es Lavalás, que tiene personas que se identifican con él, pero es el menos democrático... Los otros partidos no tienen bases. Y no hay partidos porque no hay élites, ni políticas, ni económica ni intelectual, pues si bien en Haití hay intelectuales de categoría mundial, no constituyen una élite”.

Sin embargo, el politólogo ve algunas señales de esperanza para el pueblo haitiano, como el hecho de que al día de hoy, la juventud está teniendo un papel de liderazgo en temas sociales y en las protestas en las calles, y el sector empresarial, que antes se mantenía al margen, ha salido al tomar ciertas posiciones.