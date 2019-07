$!Grupo de Leonel rechaza sea “beligerante” y aclara que PLD no ha decidido reforma constitucional

El grupo de lidera el expresidente de la República, Leonel Fernández, rechazó este martes las imputaciones que le hicieran ayer 22 de los 34 miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de que está actuando de forma “beligerante”, y aclaró que la organización no ha decidido nada en torno a los aprestos de una nueva reforma constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina y que pueda optar por otra gestión.

“Compartimos esos criterios emitidos por nuestros compañeros de la más alta dirección, sin embargo, discrepamos de la idea de que los compañeros que apoyamos al presidente del partido y expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, mantenemos una actitud de beligerancia y desafío, al plantear nuestra oposición a una segunda reforma constitucional consecutiva con el único propósito de hacer posible un tercer período presidencial continúo”, expresó Radhamés Jiménez, quien habló a nombre de los presentes.

Durante una rueda de prensa, celebrada en la Casa Nacional del partido a la que asistieron cinco miembros del Comité Político, Jiménez dijo que en lo referente a la reforma a la Carta Magna se circunscriben al acuerdo de 2015, el cual permitió que Medina optara por otro período, pero lo inhabilitó para aspirar por la presidencia o vicepresidencia en el siguiente período (2020), lo cual dijo “adquirió la cosa de lo irrevocablemente juzgado” al ser refrendado por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

“Nos preguntamos a cuáles decisiones especificas se refieren los compañeros encabezados por el secretario general?, ¿ha habido alguna decisión del alto organismo del partido para que haya un apoyo a la reforma constitucional? Sobre ese particular la única decisión tomada por los altos organismos del partido fue el pacto de 15 puntos suscrito por todos los miembros del Comité Político y ratificado por el Comité Central y la Asamblea Nacional de Delegados en el año 2015”, planteó al leer un documento y luego permitir tres preguntas a la prensa.

En torno a la acusación de no respetar las decisiones del partido, le preguntó a los dirigentes que ayer lunes se expresaron, cuáles decisiones tomó la organización que ellos no hayan acatado y recordó que el PLD no ha decidido de manera estatutaria nada sobre la reforma que impulsan para habilitar al gobernante, algo para lo cual, adujo, habría que convocar un congreso nacional del partido

“Todo esto confiere a esa decisión rango orgánico y estatutario dentro de nuestro partido, lo que significa que para poderlo modificar se requeriría la convocatoria de un Congreso Nacional de nuestra organización política, más aún esa decisión fue homologada mediante sentencia de 018-15 de fecha 18 de septiembre de 2015 por el TSE y adquirió la realidad de cosa irrevocablemente juzgada”, planteó.

En la rueda de prensa estuvieron presentes los miembros del CP, Radhamés Jiménez, Abel Martínez, Franklin Almeyda Rancier, Bautista Rojas Gómez y Rafael Alburquerque.

Lea también: Danilismo llama a Leonel a respetar los organismos