$!Guerra de bots del PLD llega a encuesta de Diario Libre

La lucha por la nominación de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, entre los seguidores de Danilo Medina y Leonel Fernández, afectó momentáneamente a Diariolibre.com debido a las votaciones que generó la encuesta: “¿Quién es el verdadero líder del PLD?, 1) Danilo Medina, 2) Leonel Fernández”.

El uso indiscriminado de los bots afectó el ancho de banda, que es la capacidad de transferencia de datos de DiarioLibre.com, lo que causó problemas técnicos. La rápida intervención del personal técnico de Diariolibre.com resolvió el problema.

Sobre el uso de bots se refirió el exdirector de comunicaciones de la Presidencia durante varios de los gobiernos de Leonel Fernández, Rafael Núñez, quien dijo que “los portales digitales colocan encuestas sobre diferentes tópicos para que el público opine. Las de carácter político, hace tiempo son manipuladas con robots desde un lugar remoto sobre el cual los administradores no tienen control. ¿Mi opinión? No pierdan su tiempo, no es confiable.”

Núñez continuó: “Los resultados de encuestas a través de los portales digitales al ser vulnerados por robots que votan de acuerdo a una programación determinada, pierden el rigor científico y su credibilidad por ser inducidos por terceros. De modo que si usted quiere dejarse engañar, adelante”.