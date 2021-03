$!Guillermo Moreno considera deben incluir las tres causales en el Código Penal dominicano

El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, consideró que se deben incluir en el Código Penal las tres situaciones excepcionales en que se puede autorizar a los médicos a interrumpir un embarazo en sus primeras semanas, cuando este sea el producto de una violación o incesto; cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre y por malformación incompatible con la vida.

“¿Por qué es tan importante la inclusión de estas eximentes en el Código Penal? Por una razón de mucho peso: porque así los médicos podrían, en estás tres situaciones excepcionales y extremas, interrumpir el embarazo sin verse expuestos a ser perseguidos penalmente por las autoridades”, dijo.

Argumentó que, de no incluirse las tres causales en el Código Penal dominicano, muchas mujeres continuarán perdiendo la vida a causa del parto, “lo que no ocurriría si a tiempo se detecta el peligro de muerte de la madre y se interrumpe el embarazo”.

El político señaló que otra de las consecuencias sería que se continúen las prácticas de abortos clandestinos, que es la causa de la muerte de muchas madres de escasos recursos en el país.

“Como puede deducirse, la inclusión de las tres causales en la interrupción del embarazo en el Código Penal, como medidas extremas y excepcionales, tiene como objetivo proteger la salud física y psicológica de la madre, salvar su vida y también no obligarla a continuar con un embarazo producto de un acto criminal de fuerza, grotesco y humillante como es una violación”, puntualizó Moreno.

Explicó que actualmente la discusión no es si se legaliza o no el aborto, sino que el debate esta centralizado en que si se incluyen o no en el Código Penal las tres situaciones en las que están permitidas la interrupción del embarazo.