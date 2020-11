$!Gustavo Sánchez: los vientos van en dirección de Abel Martínez para candidato presidencial

El diputado Gustavo Sánchez, declaró este viernes que a pesar de que “todavía es muy temprano para nosotros hablar de candidatura; no menos cierto es que los vientos van dirigiéndose en esa dirección” de Abel Martínez (como candidato del PLD)”.

Sánchez, quien es parte de los diputados presentes en una reunión que sostiene el alcalde de Santiago con varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Jarabacoa, argumentó que los vientos van en esa dirección “porque Abel representa juventud, representa carácter, representa humildad y eso es precisamente lo que esta sociedad ha venido demandando. Y no me extraña, lo veo con simpatía, no me disgusta, por tanto, que lo sigan diciendo”.

Gustavo Sánchez dijo que es Abel Martínez quien tiene que anunciar sus aspiraciones como candidato presidencial, pero advirtió: “Él no puede ignorar lo que la sociedad está demandando, ahora yo siento el furor, y digo a mira Abel es uno de los grandes dirigentes que el PLD tiene como partido y en ese sentido yo secundo esa oferta”.

Gustavo Sánchez explicó que un grupo de diputados y exdiputados decidieron compartir con Abel Martínez en un acto que es externo del PLD con la intención de ir fortaleciendo el compromiso de salir bien del IX Congreso Joaquín Bidón Medina.