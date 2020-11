$!Gustavo Sánchez: salida de Carlos Guzmán era una crónica de una muerte anunciada

El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, aseguró que la salida del alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, del órgano era crónica de una muerte anunciada debido a que algunos dirigentes tienen sus nichos cercanos al presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández.

Sostuvo que más compañeros seguirán emigrando a la entidad de Fernández, producto de la comodidad que ellos sienten con el dirigente.

“Para nosotros no es extraño que compañeros como esos (Carlos Guzmán) se vayan, a excepción de Jesús Feliz, lo de él no lo entendí y no lo entiendo, porque él ha tenido un vínculo muy personal con el expresidente Danilo Medina y me extrañó que diera el paso para salir del PLD para irse a la FP”, dijo.

Expresó que no le extraña que el día de mañana otros dirigentes del partido salgan debido que están vinculados directamente con el órgano de Fernández.

Manifestó que lo peor de las salidas de esos dirigentes es que hayan utilizado al PLD, engañando a los electores, al abandonar la organización partidaria luego de haber ganado las elecciones con el voto de dicha entidad.

Puso como ejemplo a la diputada Yuderka de la Rosa, quien abandonó las filas del PLD, luego de que fuera electa en las primarias siendo parte de la organización y luego entregó su candidatura para ir a militar en otro partido.

“No nos sentimos mal por esa decisión que ellos hayan tomado, pero si me llama la atención el hecho de que esos compañeros se hayan ido a un partido minoritario”, manifestó.

Sobre el termino “pulpería” que utilizó para referirse a la salida de los dirigentes políticos del PLD, este aclaró que lo hace porque estos pasaron de un partido más grande a otro más reducido.