“Hace tiempo que el partido colapsó”: dice José Laluz en un rap sobre el PLD

“Hace tiempo que el partido colapsó”, dijo el exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) José Laluz, en un rap en el que critica que la directiva del PLD no se haya renovado en sus últimas elecciones internas.

“No me quiero ir, pero con los brazos abiertos me están esperando allí”, rapea el también comunicador, aludiendo a su posible salida del partido morado, de lo que responsabiliza al expresidente de la República, Danilo Medina. Laluz no reveló el nombre de la organización política en la que alegadamente lo esperan.

Este domingo 7, el PLD eligió a sus nuevas autoridades, que estarán encargadas de dirigir al principal partido de la oposición por los próximos cuatro años. Medina fue elegido como presidente, mientras el exsenador de Monte Plata, Charlie Mariotti, como secretario general.

Laluz había expresado deseos de ocupar la secretaría general del PLD, sin embargo, en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter el pasado 16 de febrero, dijo que decidió retirar su candidatura “en virtud de que no hay ninguna garantía de transparencia en el proceso”.