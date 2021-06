$!Haitianos en República Dominicana preocupados por caos y movilización en su nación

La situación de violencia y movilización social que hay en Haití preocupa a los extranjeros de ese Estado residentes en la República Dominicana, quienes, pese a la situación de inestabilidad política y social, acuden a la embajada de Santo Domingo en busca de documentos de identidad.

La violencia de las bandas armadas, que se han enfrentado en los últimos días por el control en las zonas de Fontamara y Martissant, sur de Puerto Príncipe, donde también resultaron incendiados numerosas casas y negocios que obligaron a miles de personas a refugiarse en otros lugares, ha dejado al menos 10 muertos, según informó este lunes la Oficina de Protección del Ciudadano (OPC).

El tema de las gangas, grupos armados que tienen atemorizados a residentes en distintas partes de ese país, preocupa a quienes desde hace un tiempo se han radicado en este lado de la isla en busca de mejores condiciones de vida, educación y economía. Los extranjeros coinciden en establecer que el poderío que han tenido los grupos criminales se los han dado los partidos políticos, de gobierno como en oposición, los cuales para su propio beneficio los utilizan.

“Estoy muy preocupado por la situación de crisis sociopolítica y económica de Haití. El éxodo interno en los barrios empoderados por esas gangas es una situación terrible y la población se está refugiando en otros lados porque es imposible vivir bajo tiros desde la mañana hasta la noche”, expresó Tavenky Clermon.

“Los Gan, son un instrumento político, es decir, es un instrumento usado por los dos lados, la oposición y las personas que están en el poder. Entonces, eso viene siendo un instrumento político, sobre todo cuando está en marcha un proceso electoral porque si no, no se puede hacer campaña en unos barrios si no se llega a un acuerdo con el jefe del barrio, que es el jefe de la ganga”, comentó el estudiante universitario.

En tanto que el excónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, consideró que con la pérdida de la autoridad del Estado en Haití se vive “un momento caótico”.

Los conciudadanos de ese Estado llaman a las autoridades gubernamentales, así como a la oposición y otros actores del sistema político nacional a sentarse y encontrar un punto de acuerdo para evitar mayores desgracias.