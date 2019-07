“Hay que tener un sentido dominicanista o nacionalista de nuestro país”

Rafael Hipólito Mejía Domínguez, presidente de la República en el cuatrienio 2000 al 2004, favoreció la unificación de las elecciones municipales, fijadas para el 16 de febrero del próximo año, con las congresuales y presidenciales establecidas para el 17 de mayo.

Entrevistado en Diálogo Libre, de Diario Libre, Mejía señaló que esos comicios costarían cinco mil millones de pesos.

“Ese es un problema que en vez de cohesionar las fuerzas lo que hace es disgregarlas, eso no es bueno, es producto del acuerdo ese de hace 10 años que es un conflicto, el miedo que la gente tiene no es ese, el miedo que la gente tiene es que ahí se pueda colar otra cosa que no sé, no creo”, expresó.

El exmandatario consideró que el país no puede darse el lujo de “dispendiar y botar recursos porque no los tenemos en abundancia, lo que tenemos es mucha deuda”.

No quiso referirse a si hay tiempo de unificar las elecciones ni entrar en detalles “porque aquí se malinterpreta todo y yo no quiero que me malinterpreten porque después dicen ya él está hablando en parábolas y a mí no me gusta hablar en parábolas, directo”.