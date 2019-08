$!Heidy Adón, una luchadora social que aspira a regidora por el Frente Amplio

“Nuestra propuesta municipal no es un promesa, es un llamado a la lucha por un municipio mejor”, dice. “La única promesa que tenemos para este proceso electoral es la de luchar mano a mano, junto a todos los que estén dispuestos a mejorar el municipio y a vivir con dignidad”.

Déficit de escuela

“La Circunscripción Tres –añade- está compuesta por una infinidad de sectores desatendidos y olvidados, y en todos ellos hay un déficit de escuelas, no hay empleos suficientes, los apagones son un martirio, el agua casi no llega, las calles están rotas, hay zonas de alta inseguridad que se han convertido en lugares impenetrables, los espacios públicos están desatendidos, el patrimonio histórico y cultural, que debe ser preservado por ley, no está en la agenda de las autoridades”.

Además, indica, el presupuesto municipal no es participativo, la juventud no es prioridad de las políticas municipales, los envejecientes están echados a un lado, no hay escuelas de arte y las áreas deportivas, además de que son insuficientes, tampoco están en las mejores condiciones.

“Lo que queremos proponer –puntualizó- es una nueva mirada sobre una ciudad a la que ya no le caben más olvidos”.

Heidy Adón estudia Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). A pesar de su juventud, ya tiene el aval de la lucha social. Muy joven fue presidenta del Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS), líder de Juventud Caribe y dirigente de la Marcha Verde. Hoy es una de los jóvenes que andan sonrientes de calle en calle y de pueblo en pueblo, con una bandera en la mano, y junto al movimiento Bien Común, demandando un nuevo tiempo y una nueva forma de hacer política.

Los ojos le brillan con una luz que parece un rayo de sol cuando habla de la persona más importante de su vida, la misma que la educó políticamente, la llevó del brazo y le dio aquellos valores que hoy le sirven de bandera en su vida y en su lucha: el dirigente revolucionario, Jesús Adón, su padre.