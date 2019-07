Hipólito: “El Departamento de Estado no comparte el criterio de más de dos periodos”

El Departamento de Estado de los Estados Unidos no comparte el criterio de que un mandatario dure más de dos periodos en el poder, aseguró Hipólito Mejía, expresidente de la República y aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Precisó que en tres ocasiones sostuvo conversaciones con presidentes norteamericanos, con quienes analizó situaciones encaminadas en ese sentido en países de la región. Se trató de los casos de Perú, Panamá y Colombia, donde en diferentes circunstancias los Estados Unidos no ha compartido el criterio de la repostulación presidencial. “El Departamento de Estado no comparte el criterio de más de dos periodos”, enfatizó. Indicó que en el caso de Alvaro Uribe, expresidente de Colombia, se le dijo “dos y ya, pero eso a él no le gustó”. Mejía recalcó: “Esos son ejemplos claros de lo que esa gente piensa, sin hablar de coerción, intimidación, esas son las reglas, no de Bush (George), de Reagan (Ronald) sino del departamento de Estado”. Al ser cuestionado en torno a la llamada telefónica que le hizo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, al presidente Danilo Medina, refirió que se debe tomar en consideración por tener incidencia en la vida política. “No tiene que hablar Pompeo ni nadie para saber que los americanos a nivel mundial y de Latinoamérica siempre han tenido esa posición de transparencia, no impunidad, manejo pulcro y de lucha contra las drogas”, enfatizó.

Odebrecht y la corrupción

El exjefe de Estado consideró que en el caso de corrupción de Odebrecht “se ha exagerado mucho y se han involucrado muchas personas que en eso no tienen nada que ver, pero informaciones hay y es una decisión de la Justicia”. Sostuvo que desgraciadamente la corrupción no solamente es potestativa de los gobiernos sino que está en el “tuétano” de la familia dominicana y del mundo. “Esa es una desgracia, responsable de las miserias que hay en nuestros países, el robo es el mayor responsable de la miseria que hay en nuestros países, porque la gente se coge las cosas que no les corresponde, y eso es muy desgraciado”, aseveró Mejía.

Mejía: “A mí no me cansa nadie porque me acostumbré a trabajar desde los nueve años”

Dijo tener 60 años trabajando duro todos los días, sin que nadie lo amilane, por lo que entiende la edad no será un problema. Indicó que desde hace años lo han cuestionado en torno a si está en ánimos de resistir una campaña. “Eso me decían hace 20 años y estoy en el medio todavía, hay gente que a los 20 años está cansada y a mí no me cansa nadie porque me acostumbré a trabajar desde los nueve años”, precisó. Sostuvo que el trabajo no lo cansa y mucho menos si es para hacer algo que le guste como es el caso de la política, “si sufriera no estuviera en ella”. Manifestó que le da seguimiento a su salud, con chequeos y exámenes rutinarios y que cuando tenga alguna afección hablaría de manera clara y honesta al respecto. “Estoy en salud, estoy en el medio, ando por todas partes”, enfatizó el también aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Asimismo, Mejía refirió que se ha adaptado a los nuevos tiempos, por considerar que quien no se ajusta tendría sus dificultades. “Son otros tiempos y hay que ajustarlo, pues ya se hacen estudios para todo, lo que no se puede modificar es la personalidad”, apuntó al participar en el Diálogo Libre del periódico Diario Libre.

El tema haitiano